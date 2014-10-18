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如何製作 Mac OS X 專屬 USB 系統安裝、重灌隨身碟（適用最新 OS X）

2014/10/18 更新：更新了一些操作步驟，換成了比較麻煩但能持續支援新版 OS X 的操作方式，照著做很快就能搞定。

前幾天 Apple 公司剛推出最新版 Mac OS X 作業系統，結合了許多 iOS 上實用的功能與特色，並加強 Mac 電腦與手機、iPad 及各種雲端服務的整合。不過現在販售的 Mac 作業系統已經不再提供光碟片與 USB 隨身碟等儲存裝置了，而是直接在 Apple 的 App Store 裡面線上銷售、下載。

下載來的 Mac OS X 系統安裝檔在安裝好、重開機之後便會自動刪除，雖然下次要重灌時也可以再從 App Store 重複下載安裝檔，不過沒先備份一下心裡搞不好也有那麼一點不踏實。

如果你想將下載回來的 Mac OS X 系統安裝檔另外備份出來，或製作成 USB 系統安裝隨身碟的話，可以試試看下面這個方法，讓你的 USB 隨身碟可以拿來開機、幫電腦重灌。

須先準備的東西：

  • ① 6GB 以上容量的隨身碟、記憶卡或外接硬碟
  • ② Mac OS X 系統安裝檔，可從 App Store 下載。

注意！如果你在升級系統時忘記先備份 OS X 系統安裝檔，也可以在日後回到 App Store 按下載。

 

一、分割、格式化 USB 隨身碟或記憶卡

第1步  將你的記憶卡或 USB 隨身碟、外接硬碟..等裝置插入電腦，開啟 Finder 視窗並切換到「應用程式」→「工具程式」資料夾，然後點兩下、開啟「磁碟工具程式」。

OSX-USB-101

 

第2步  接著在左邊目錄中選擇你的 USB 隨身碟、記憶卡或外接硬碟，切換到「分割」這個分頁，在「分割區佈局」點選「1個分割區」。

然後在右邊的「格式」選擇「Mac OS 擴充格式（日誌式）」最後按下「套用」即可自動分割、重新格式化你的儲存裝置。

OSX-USB-102

 

 

 

二、下載 OS X 作業系統，製作 USB 開機隨身碟（記憶卡）

第1步  開啟 Mac 電腦的 App Store 視窗，找到最新版的 OS X，按一下「下載」按鈕便可開始下載。

OSX-USB-201

 

第2步  經過一段漫長的等待，等出現如下圖的畫面時，表示 OS X 已經完整下載回來了，此時先不要急著按安裝，先依照下面的步驟製作好你的 USB 開機隨身碟或記憶卡。

注意！如果你直接按「繼續」安裝下去的話，安裝完原本的 OS X 系統安裝檔就會被刪掉，一定要先做好處理或備份，不然還得再下載一次，得等很久。

OSX-USB-202

 

第3步  下載好之後，開啟 Finder 視窗，切換到「應用程式」資料夾，找到「安裝 OS X Yosemite」這個圖示（檔案名稱會隨版本不同而改變），在圖示上按一下滑鼠右鍵再點「顯示套件內容」。

OSX-USB-203

 

第4步  開啟資料夾後，切換到「Contents」→「SharedSupport」目錄，我們可以在「SharedSupport」資料夾中看到「InstallESD.dmg」這檔案，用滑鼠點兩下、解壓縮該檔案。

OSX-USB-204

 

第5步  由於裡面有些檔案被設定成隱藏狀態，我們必須先讓 Mac 電腦能正常顯示隱藏檔之後才能繼續處理。

請依照「如何在 Mac 電腦中顯示隱藏檔？」文章的說明，開啟「終端機」視窗並輸入「defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE;\killall Finder」指令最後再按一下「Enter」鍵。

OSX-USB-205

 

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  1. 訪客 說道：
    02-15, 2017 at 下午 11:05.30

    在換硬碟後安裝時出現錯誤代碼undefined error 0,請問該怎麼辦呢?謝謝~~

    回覆
  2. CarpenterX86 說道：
    11-17, 2015 at 下午 3:37.51

    板主少Po了一個
    執行完成以後
    還要取消隱藏檔案.
    所以要再打開一次終端機
    鍵入(copy複製即可)
    defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles FALSE
    貼上後按下 Return
    接著再貼上
    killall Finder
    貼上後再按下 Return ，隱藏的資料夾就會隱藏囉！

    回覆
  3. 白波勝也 說道：
    08-24, 2015 at 下午 7:43.30

    我是指令輸入後出現 command not found 是我的指令哪裡出問題了嗎＠＠？
    sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app/Contents/Resources/createinstallmedia –volume /Volumes/uuu –applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app –nointeraction

    uuu是我的usb的名稱

    回覆
  4. Gary 說道：
    07-21, 2015 at 下午 9:14.58

    我做到第８步～
    把資料夾複製過去～
    複製的過程中就卡死了～
    兩台ＭＡＣ都一樣．．．
    卡死的地方也一樣．．．
    都在５１１．６ＭＢ時就不動了．．．．

    回覆
  5. 訪客 說道：
    12-24, 2014 at 上午 8:47.28

    請問開啟隱藏檔顯示了，卻找不到BaseSystem.dmg這個檔案!不知道怎麼辦@@

    回覆
  6. Max601222 說道：
    11-26, 2013 at 上午 11:46.00

    「出現 You must specify both the volume and install application path.」的原因及解決 :

    (1) 如上面的兄台所說的，「指令中的減號，應該是連續兩個減號，有三個地方要改」
    (2) 另外要注意，「指令中的減號，其實不是減號」或許是網頁編碼的問題造成的

    **「所以不要直接加一個減號，要刪除指令中的減號，再加兩個減號」 **

    回覆
  7. MacKarma 說道：
    11-02, 2013 at 下午 9:00.12

    分享更新一下：上星期升級到 10.9 後感覺速度更順暢，尤其是開機有加快很多，而且現在 DiskMaker 已經釋出了 DiskMaker X For 10.9 版本 http://diskmakerx.com 更可以輕鬆製作 10.9 的開機 USD 隨身碟。

    回覆
  8. 訪客 說道：
    10-26, 2013 at 下午 4:58.28

    sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app/Contents/Resources/createinstallmedia –volume /Volumes/目標磁碟名稱 –applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app –nointeraction

    COPY http://iphone4.tw/forums/showthread.php?t=205715

    回覆
  9. Alex 說道：
    10-26, 2013 at 下午 2:08.21

    我也出現 You must specify both the volume and install application path.

    回覆
  10. 訪客 說道：
    10-25, 2013 at 下午 1:32.32

    不好意思,想請教,
    執行指令後都顯示這個訊息,請問該如何調整？
    謝謝

    You must specify both the volume and install application path.

    回覆
    • 訪客 說道：
      10-26, 2013 at 上午 12:44.58

      sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app/Contents/Resources/createinstallmedia –volume /Volumes/001 –applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app –nointeraction

      回覆
      • 訪客 說道：
        10-26, 2013 at 下午 3:51.23

        指令中的減號，應該是連續兩個減號。
        有三個地方要改～

      • 訪客 說道：
        11-26, 2013 at 上午 11:49.09

        「出現 You must specify both the volume and install application path.」的原因及解決 :

        (1) 如上面的兄台所說的，「指令中的減號，應該是連續兩個減號，有三個地方要改」
        (2) 另外要注意，「指令中的減號，其實不是減號」或許是網頁編碼的問題造成的

        **「所以不要直接加一個減號，要刪除指令中的減號，再加兩個減號」 **

    • 訪客 說道：
      11-26, 2013 at 上午 11:49.41

      「出現 You must specify both the volume and install application path.」的原因及解決 :

      (1) 如上面的兄台所說的，「指令中的減號，應該是連續兩個減號，有三個地方要改」
      (2) 另外要注意，「指令中的減號，其實不是減號」或許是網頁編碼的問題造成的

      **「所以不要直接加一個減號，要刪除指令中的減號，再加兩個減號」 **

      回覆
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