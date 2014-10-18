2014/10/18 更新：更新了一些操作步驟，換成了比較麻煩但能持續支援新版 OS X 的操作方式，照著做很快就能搞定。
前幾天 Apple 公司剛推出最新版 Mac OS X 作業系統，結合了許多 iOS 上實用的功能與特色，並加強 Mac 電腦與手機、iPad 及各種雲端服務的整合。不過現在販售的 Mac 作業系統已經不再提供光碟片與 USB 隨身碟等儲存裝置了，而是直接在 Apple 的 App Store 裡面線上銷售、下載。
下載來的 Mac OS X 系統安裝檔在安裝好、重開機之後便會自動刪除，雖然下次要重灌時也可以再從 App Store 重複下載安裝檔，不過沒先備份一下心裡搞不好也有那麼一點不踏實。
如果你想將下載回來的 Mac OS X 系統安裝檔另外備份出來，或製作成 USB 系統安裝隨身碟的話，可以試試看下面這個方法，讓你的 USB 隨身碟可以拿來開機、幫電腦重灌。
須先準備的東西：
- ① 6GB 以上容量的隨身碟、記憶卡或外接硬碟
- ② Mac OS X 系統安裝檔，可從 App Store 下載。
注意！如果你在升級系統時忘記先備份 OS X 系統安裝檔，也可以在日後回到 App Store 按下載。
一、分割、格式化 USB 隨身碟或記憶卡
第1步 將你的記憶卡或 USB 隨身碟、外接硬碟..等裝置插入電腦，開啟 Finder 視窗並切換到「應用程式」→「工具程式」資料夾，然後點兩下、開啟「磁碟工具程式」。
第2步 接著在左邊目錄中選擇你的 USB 隨身碟、記憶卡或外接硬碟，切換到「分割」這個分頁，在「分割區佈局」點選「1個分割區」。
然後在右邊的「格式」選擇「Mac OS 擴充格式（日誌式）」最後按下「套用」即可自動分割、重新格式化你的儲存裝置。
二、下載 OS X 作業系統，製作 USB 開機隨身碟（記憶卡）
第1步 開啟 Mac 電腦的 App Store 視窗，找到最新版的 OS X，按一下「下載」按鈕便可開始下載。
第2步 經過一段漫長的等待，等出現如下圖的畫面時，表示 OS X 已經完整下載回來了，此時先不要急著按安裝，先依照下面的步驟製作好你的 USB 開機隨身碟或記憶卡。
注意！如果你直接按「繼續」安裝下去的話，安裝完原本的 OS X 系統安裝檔就會被刪掉，一定要先做好處理或備份，不然還得再下載一次，得等很久。
第3步 下載好之後，開啟 Finder 視窗，切換到「應用程式」資料夾，找到「安裝 OS X Yosemite」這個圖示（檔案名稱會隨版本不同而改變），在圖示上按一下滑鼠右鍵再點「顯示套件內容」。
第4步 開啟資料夾後，切換到「Contents」→「SharedSupport」目錄，我們可以在「SharedSupport」資料夾中看到「InstallESD.dmg」這檔案，用滑鼠點兩下、解壓縮該檔案。
第5步 由於裡面有些檔案被設定成隱藏狀態，我們必須先讓 Mac 電腦能正常顯示隱藏檔之後才能繼續處理。
請依照「如何在 Mac 電腦中顯示隱藏檔？」文章的說明，開啟「終端機」視窗並輸入「defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE;\killall Finder」指令最後再按一下「Enter」鍵。
在換硬碟後安裝時出現錯誤代碼undefined error 0,請問該怎麼辦呢?謝謝~~
板主少Po了一個
執行完成以後
還要取消隱藏檔案.
所以要再打開一次終端機
鍵入(copy複製即可)
defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles FALSE
貼上後按下 Return
接著再貼上
killall Finder
貼上後再按下 Return ，隱藏的資料夾就會隱藏囉！
我是指令輸入後出現 command not found 是我的指令哪裡出問題了嗎＠＠？
sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app/Contents/Resources/createinstallmedia –volume /Volumes/uuu –applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app –nointeraction
uuu是我的usb的名稱
我做到第８步～
把資料夾複製過去～
複製的過程中就卡死了～
兩台ＭＡＣ都一樣．．．
卡死的地方也一樣．．．
都在５１１．６ＭＢ時就不動了．．．．
請問開啟隱藏檔顯示了，卻找不到BaseSystem.dmg這個檔案!不知道怎麼辦@@
「出現 You must specify both the volume and install application path.」的原因及解決 :
(1) 如上面的兄台所說的，「指令中的減號，應該是連續兩個減號，有三個地方要改」
(2) 另外要注意，「指令中的減號，其實不是減號」或許是網頁編碼的問題造成的
**「所以不要直接加一個減號，要刪除指令中的減號，再加兩個減號」 **
分享更新一下：上星期升級到 10.9 後感覺速度更順暢，尤其是開機有加快很多，而且現在 DiskMaker 已經釋出了 DiskMaker X For 10.9 版本 http://diskmakerx.com 更可以輕鬆製作 10.9 的開機 USD 隨身碟。
为什么我更新后电脑变废铁？电脑卡死了
sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app/Contents/Resources/createinstallmedia –volume /Volumes/目標磁碟名稱 –applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app –nointeraction
COPY http://iphone4.tw/forums/showthread.php?t=205715
我也出現 You must specify both the volume and install application path.
我都有這問題。不過以下網頁幫到你。。。我都在試驗中。。。^_^
http://iphone4.tw/forums/showthread.php?t=205715
不好意思,想請教,
執行指令後都顯示這個訊息,請問該如何調整？
謝謝
You must specify both the volume and install application path.
sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app/Contents/Resources/createinstallmedia –volume /Volumes/001 –applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app –nointeraction
指令中的減號，應該是連續兩個減號。
有三個地方要改～
「出現 You must specify both the volume and install application path.」的原因及解決 :
(1) 如上面的兄台所說的，「指令中的減號，應該是連續兩個減號，有三個地方要改」
(2) 另外要注意，「指令中的減號，其實不是減號」或許是網頁編碼的問題造成的
**「所以不要直接加一個減號，要刪除指令中的減號，再加兩個減號」 **
「出現 You must specify both the volume and install application path.」的原因及解決 :
(1) 如上面的兄台所說的，「指令中的減號，應該是連續兩個減號，有三個地方要改」
(2) 另外要注意，「指令中的減號，其實不是減號」或許是網頁編碼的問題造成的
**「所以不要直接加一個減號，要刪除指令中的減號，再加兩個減號」 **