2014/10/18 更新：更新了一些操作步驟，換成了比較麻煩但能持續支援新版 OS X 的操作方式，照著做很快就能搞定。

前幾天 Apple 公司剛推出最新版 Mac OS X 作業系統，結合了許多 iOS 上實用的功能與特色，並加強 Mac 電腦與手機、iPad 及各種雲端服務的整合。不過現在販售的 Mac 作業系統已經不再提供光碟片與 USB 隨身碟等儲存裝置了，而是直接在 Apple 的 App Store 裡面線上銷售、下載。

下載來的 Mac OS X 系統安裝檔在安裝好、重開機之後便會自動刪除，雖然下次要重灌時也可以再從 App Store 重複下載安裝檔，不過沒先備份一下心裡搞不好也有那麼一點不踏實。

如果你想將下載回來的 Mac OS X 系統安裝檔另外備份出來，或製作成 USB 系統安裝隨身碟的話，可以試試看下面這個方法，讓你的 USB 隨身碟可以拿來開機、幫電腦重灌。

須先準備的東西： ① 6GB 以上容量的隨身碟、記憶卡或外接硬碟

② Mac OS X 系統安裝檔，可從 App Store 下載。

注意！如果你在升級系統時忘記先備份 OS X 系統安裝檔，也可以在日後回到 App Store 按下載。

一、分割、格式化 USB 隨身碟或記憶卡

第1步 將你的記憶卡或 USB 隨身碟、外接硬碟..等裝置插入電腦，開啟 Finder 視窗並切換到「應用程式」→「工具程式」資料夾，然後點兩下、開啟「磁碟工具程式」。

第2步 接著在左邊目錄中選擇你的 USB 隨身碟、記憶卡或外接硬碟，切換到「分割」這個分頁，在「分割區佈局」點選「1個分割區」。

然後在右邊的「格式」選擇「Mac OS 擴充格式（日誌式）」最後按下「套用」即可自動分割、重新格式化你的儲存裝置。

二、下載 OS X 作業系統，製作 USB 開機隨身碟（記憶卡）

第1步 開啟 Mac 電腦的 App Store 視窗，找到最新版的 OS X，按一下「下載」按鈕便可開始下載。

第2步 經過一段漫長的等待，等出現如下圖的畫面時，表示 OS X 已經完整下載回來了，此時先不要急著按安裝，先依照下面的步驟製作好你的 USB 開機隨身碟或記憶卡。

注意！如果你直接按「繼續」安裝下去的話，安裝完原本的 OS X 系統安裝檔就會被刪掉，一定要先做好處理或備份，不然還得再下載一次，得等很久。

第3步 下載好之後，開啟 Finder 視窗，切換到「應用程式」資料夾，找到「安裝 OS X Yosemite」這個圖示（檔案名稱會隨版本不同而改變），在圖示上按一下滑鼠右鍵再點「顯示套件內容」。

第4步 開啟資料夾後，切換到「Contents」→「SharedSupport」目錄，我們可以在「SharedSupport」資料夾中看到「InstallESD.dmg」這檔案，用滑鼠點兩下、解壓縮該檔案。

第5步 由於裡面有些檔案被設定成隱藏狀態，我們必須先讓 Mac 電腦能正常顯示隱藏檔之後才能繼續處理。

請依照「如何在 Mac 電腦中顯示隱藏檔？」文章的說明，開啟「終端機」視窗並輸入「defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE;\killall Finder」指令最後再按一下「Enter」鍵。