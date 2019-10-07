「紙牌農莊」含四種紙牌遊戲 + 農場經營！喜歡撲克牌遊戲的朋友，一定要玩！（iPhone, Android）

「紙牌農莊」是一款很耐玩的多元化紙牌遊戲除了包含克朗代克、蜘蛛、金字塔與空當接龍四種不同模式的紙牌遊戲外還結合了農場經營、紙牌收集、任務機制、故事劇情……等遊戲元素，

讓原本單一的紙牌遊戲有更多不同的樂趣與可玩性！

在遊戲中玩家準備成為一位農夫跟著指示一步步的透過紙牌遊戲賺取金幣完成一座又一座的農莊建築讓原本什麼都沒有的土地逐漸發展成熱鬧的村莊。雖然四款遊戲都可以隨興選擇但遊戲透過任務的派給讓玩家可以有更多目標去追求例如有時會要求玩家在金字塔裡贏得幾次的勝利又或需在空當接龍裡獲得幾顆星星達成就能取得額外的金幣或道具獎勵。

而除了一般的任務外還有「農莊寵物」任務需要玩家來協助透過達成指定條件就能將可愛的小動物加入農莊裡可為農莊帶來更多歡樂的氣息唷！喜歡收集的朋友遊戲在卡片的正反面設計也下了很多的功夫無論是正面、反面或桌面都有多種花色可收集隨著遊戲的進行玩家將能解鎖更多不同的卡面圖樣每一種新的圖樣都可以幫助在遊戲時獲得更多的金幣。怎麼玩都不會膩喜歡撲克牌遊戲的朋友一定要來玩玩看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 紙牌農莊

紙牌農莊 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Sticky Hands Inc.

Sticky Hands Inc. 官方網站： http://stickyhands.kr/

http://stickyhands.kr/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

雖然是紙牌遊戲但加入了一些小劇情讓每個動作都有意義而不是只有力拼單局的勝負而已。

遊戲一開始會有詳細的介紹每一個遊戲模式也都會有清楚的玩法教學所以就算遇到沒玩過的遊戲類型也不用擔心哦！

遊戲的任務會列在左側的位置點擊就能查看任務內容達成指定任務即可獲得獎金或道具。

另外還有「農莊寵物」的任務完成指定遊戲條件就能解鎖新的寵物。

卡片的部份有很多花樣設計同樣需達成指定條件才能用星星解鎖每一種不同的卡面都可以為玩家帶來更多的金幣獎勵哦！

只要贏了遊戲就能用獲得的金幣來建造需要的建築而完成的建築則會自動生成金幣記得點擊收集讓農莊的發展更加快速！