有自信能找出這 50 個「here」嗎？小清新的解謎遊戲（Android）

「here」是一款風格很簡約的解謎遊戲大多的畫面都只有白底加上黑色的文字或線條雖然只有少少的 50 關，

但是每一關都運用不同的邏輯隱藏著各種有趣的謎題而玩家要做的就是在每個關卡中將 here 這個單字＂找＂出來或想辦法＂做＂出來。

規則很簡單但難度將會隨著關卡的推進越來越困難有時你可能會需要學著打摩斯密碼、有時要會利用影子、有時要會拼圖、有時還要會算算數每一個關卡都是獨一無二的需試著摸索然後找出解謎的方式。

若真的找不出任何的線索還是可以透過觀看廣告來取得提示每關皆有 3 個提示可以使用不會直接將答案說出來而是點到為止依然留給玩家動動腦的機會唷！喜歡解謎類遊戲的朋友可以來玩看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：here – a puzzle game
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Techyonic
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.2 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「here」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

遊戲畫面：

點擊「play」就可以從第一關開始玩每一關會用到的技能都不同可能需要點擊、拖曳、旋轉也會考驗玩家的邏輯、觀察、聯想與創意唷！

 

至於每個關卡該怎麼做只能由玩家自己慢慢的嘗試找出謎題的規則就能找到過關的方法。基本上不是要找出 here 就是做出 here 這個單字。

 

若真的不知道該怎麼解的話可點擊右上角的「電燈泡」就能看廣告後取得提示了。

 

最後更新：10-08, 2019 下午 2:05

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