有可愛鴨鴨的「Duck Memo」鴨梨子桌面便利貼

鴨梨子由是一位 IG 上的插畫家 duck_c4 所創作出來的角色，是一隻可愛而且有點胖的白色鴨鴨，在 IG 上繪製出許多可愛又療癒的故事，，

而「Duck Memo」則是同樣以鴨鴨為主題所推出的手機桌面便利貼 App，在 iOS 與 Android 雙平台都可以下載得到。

「Duck Widget Memo」從使用介面上就走溫馨可愛的風格，每張桌面便利貼都還能加上一隻不同造型的鴨鴨，創作者的畫風，為便利貼帶來更多趣味的效果。文字可自由變換不同的顏色、字體大小，背景的部份則有多款設計可選擇

不過迷你圖案一開始只有開放幾款可以使用，之後可透過看廣告玩抽獎小遊戲來解鎖更多的圖案，當然如果真的很喜歡的話，也可以直接付費一次取得所有的圖案唷！喜歡這種畫風的話，不妨下載來試試，可以為生活添加更多樂趣哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Duck Memo 軟體語言：繁體中文,英文,日文 開發人員：Hiroaki Umino 官方網站：https://duck-c4.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 14.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

以下範例畫面以 iPhone 版本為例。初次開啟時會有幾個簡單的介紹，按下「START」後，就可以正式進入。





點擊右上角的「＋」可以新增便利貼，點入即可編輯文字內容、背景以及選擇喜歡的圖案。





輸入文字後，可以調整文字的顏色與大小，並可以「預覽」製成小工具的模樣。





「背景」的部份有很多免費的背景設計可以選用，右半邊的則是付費才能取得的。





「圖案」一開始只有開放幾個可以使用，點擊「？」格子，就可以看廣告玩抽獎遊戲解鎖囉！





在 iPhone 版本中，桌面小工具只支援顯示最頂層的便利貼內容，長按便利貼可拖曳移動位置。





之後到桌面長按進入「編輯模式」後，點擊右上角的「＋」即可找到「Duck Memo」選擇要加入的小工具尺寸，即可完成新增。





在主程式左上角可點入選單，在「桌布」裡可以找到 4 款鴨梨子的桌布，只要分享 App 資訊，就可以免費下載哦！