「TDAL 台灣數位模型庫」可免費下載上百種具台灣特色的 3D 模型素材圖

       

「TDAL 台灣數位模型庫」是由文化內容策進院所推出的線上數位模型平台，只要加入平台會員就能成為創作者，同時也可以下載其他創作者所上傳分享的各種 3D 模型圖。這些模型圖又分為免費與付費購買兩種類型，，

其中免費模型又分為可商用與非商用授權，在下載使用時需注意一下。

網站上的 3D 數位模型全都具有台灣獨特的味道，像是街上常見的小吃攤、各式招牌、懷舊家具、發財車、具時代感的木馬搖搖椅、三輪腳踏車、各式家電用品、人物等，或是一些像北門承恩門、台北巿立美術館、立法院、小巨蛋等各種知名的建築，甚至還有路邊隨處可見的變電箱、消防栓等，通通都能在模型庫中找到。

提供 obj+、mtl、fbx、stl、mb、max 以及 c4d 等多種檔案格式，若你有 3D 模型圖素材的使用需求，可以到這裡來挖挖寶哦！

 
  • 網站名稱：TDAL 台灣數位模型庫
  • 網站網址：https://www.tdal.tw/tw/Home/Index
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    網頁畫面：

    開啟網頁後，可先到右上角進行「註冊」，使用 Facebook 或 Gmail 就可以快速完成註冊。



    在網頁上方的「3D 數位模型」就有相當詳細的分類，但如果是想要尋找免費素材，直接從「創用 CC 免費區」就能快速篩選出符合需求的素材囉！



    在模型列表上方還可以使用檔案格式、模型面數來進一步篩選。



    點入想要的模型圖後，可看到更多相關的資訊，並可透過右側的「立即下載」按鈕將模型檔案下載回來。



    模型的類別相當豐富，大多都具有時代感，有需要此類素材的話，這裡簡直就是大寶庫啊！

    最後更新：04-13, 2022 下午 4:27

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