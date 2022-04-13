打開這個功能！點擊 Chorme 分頁「喇叭」圖示，快速關閉特定分頁的聲音！

       

使用 Google Chrome 瀏覽器常常會不小心開啟很多的分頁，如果又遇到有一個以上的網頁在播放影片或背景音樂的話，聲音就會相當的吵，，

這時除了土法鍊鋼一個分頁一個分頁打開去點擊關閉外，也可以透過工具列上的「媒體控制項」來統一管理，不過某些單純播放聲音的分頁似乎又不見得會出現在「媒體控制項」的列表中，還是得去點開分頁處理。

這邊要來教大家一個可以快速關閉特定 Google Chrome 分頁聲音的方法，只要使用滑鼠點擊分頁上的「喇叭」圖示就能暫時將該分頁的聲音關閉。不過這功能是屬於實驗性功能，必須手動將「Tab audio muting UI control」這個功能啟用。而要使用它也必須確認 Google Chrome 的版本已更新至 100 或更高版本哦！那麼接下來就搭配圖片來了解如何設定吧！

 

確認 Google Chrome 版本的方法：

展開瀏覽器右上角的選單鈕，點入「設定」。



接著點擊左下角的「關於 Chrome」就能看到目前的版本編號。

 

開啟 Tab audio muting UI control 的方法：

開啟瀏覽器，在網址列輸入「chrome://flags/#enable-tab-audio-muting」後，按下 Enter 鍵即可進入實驗性功能列表的「Tab audio muting UI control」項目。



將「Tab audio muting UI control」右側的設定調整為「Enabled」。



再點擊右下角的「Relaunch」將瀏覽器重開即可完成套用。



之後只要點擊分頁右側的「喇叭」圖示就能快速關閉該分頁的聲音。如果想要一口氣暫停所有分頁或焦點分頁以外的網頁音訊，可參考之前介紹過的「Mute Tab」擴充功能。

最後更新：04-13, 2022 下午 12:42

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