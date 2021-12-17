「Linia super」自虐級顏色序列解謎遊戲

       

「Linia super」是一款一開始以為很容易，但玩起來很令人挫敗的顏色序列解謎遊戲，規則很簡單，，

每一關都會給玩家一個目標顏色序列，玩家需在關卡中的圖形上畫出一條線，此線段經過的顏色順序與目標相同就能過關。

整個遊戲共有 100 關，分散在 18 個不同的章節，每個章節的圖形風格都不同，有些還加入了色彩學的概念在其中，讓你絕對沒有玩膩的機會，但會不會玩到生氣就不好說了！🤣

每關都會有秒數限制，必須在時間內過關，如果來不及的話，可使用 Liniacoins 來換成秒數，增加挑戰的時間，可是如果無法挑戰成功，就必須從該章節的第一關重新開始，真的是會讓人恨得牙癢癢啊～不過還好，只要願意看個廣告的話，是可以有免費接關的機會唷！想要自虐考驗大腦極限的朋友，一起來挑戰看看吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Linia super
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Nexent SRL
  • 官方網站：https://blackrobotgames.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 14.0 以上 / Andorid 10 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
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    遊戲畫面：

    初次進入遊戲，會帶著玩家一步步了解遊戲的玩法。每個關卡上方都會顯示目標顏色序列，根據顏色順序，在下方的圖形上畫出一條線，與目標順序相符即可過關。



    有些關卡中的圖形是會移動的，這時就必須等待時機放手。



    正式關卡的上方會有倒數時間條，當時間不夠用的時候，可點擊右側的「閃電」將 Liniacoins 換成時間。每天都會發給免費的 Liniacoins 或者 也可以到商店去購買。



    完成教學後，就可以開啟關卡章節列表，共有 18 個章節、100 個關卡，每個章節的主題都不同，當然關卡數也不多，3~9 關都有。



    正式關卡的圖形大多都會動來動去的，像下面這關就會不停輪流的放大縮小。



    逐塊出現的圖形、會彈跳的圖形、不同樣式的圖形、令人眼花撩亂的圖形……等。



    能夠在時間內過關可以再往下一關邁進，但超過時間還無法成功的話，就必須使用 Liniacoins 或是觀看廣告來接關，否則就只能再從該章節的第一關重新挑戰了。

    最後更新：12-17, 2021 下午 3:55

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