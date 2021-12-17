「Eyeye」結合 AR 眼球追蹤技術，每天 3 分鐘緩解視疲勞！

每天看書、看 3C，你的眼睛累了嗎？大家都知道眼睛是靈魂之窗，需要好好保養與休息，，

千萬不要等到有問題了才來想辦法補救，如果真的會忘記定時讓眼睛休息，可以讓「Eyeye」來幫幫你！

「Eyeye」是一款結合 AR 眼球追蹤技術的視力鍛鍊 App，每次只需要 1 分鐘，每天三回合，就能幫助你充分運動雙眼，並緩解因為長時間看螢幕、看書所產生的疲勞感，養成健康的護眼習慣。

它帶有互動的成分，透過前鏡頭的人臉識別功能，可以追蹤眼球的移動位置，必須依照螢幕上的箭頭方向移動眼球才可一步步完成鍛鍊動作。從上到下、由左至右，再加入左上右下、右上左下的斜向運動，輕鬆就能完成。

如果你的設置沒有人臉識別的功能或是為了隱私考量不想提供相機權限，程式也提供「手動模式」，只要按照指示做出動作，一樣也可以達到舒緩的效果哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Eyeye 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：天信 翁 官方網站：https://eyeye.app/hk/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 12.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Eyeye」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後，點擊「輕鬆一下」。初次使用需給予相機的使用權限，點擊「允許訪問相機」即可開始使用。但若有隱私的考量，可點擊「不行，我不相信你」，後續就會再引導使用者改用「手動模式」。





給予相機使用權限後，就可以開始進行鍛鍊。跟著畫面上的箭頭指示移動眼球，同時相機也會追蹤眼球的移動，成功完成即可再做下一個動作。若有完成動作，可聽到一個提示音，同時手機也會震動提示。





完成一組動作時，都會需要緊閉雙眠 5 秒鐘，這個時候也一樣會進行偵測，發現沒閉好的話，螢幕上的秒數就會暫停倒數。接著就再進行下一組動作。





所有的動作都完成後，可以開啟提醒通知，之後就不用擔心自己會忘記保養眼睛囉！在「偏好設定」中可調整眼球追蹤的靈敏度以及提醒的次數與時間。