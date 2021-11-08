陳年失效網址大掃除！「Bookmark Preview」瀏覽器書籤整理工具
從開始接觸網路、學會使用書籤來保存網址後，任何想要珍藏的資訊、想要再次瀏覽的網頁都會被一一的收入書籤當中，不過若沒有定期的整理，裡頭也很可能會有許多過時、失效的網址，不妨趁著年底快到了，來幫瀏覽器的書籤大掃除一下吧！
但是想到要把書籤一個個點開，再一個個重新檢視，然後再決定要它們的去留，其實執行起來是有點麻煩且耗時的，這也是許多人懶得整理書籤的很大原因吧！這邊推薦大家一個「Bookmark Preview」瀏覽器書籤整理工具，可以在一個分頁中預覽書籤裡的所有網站，整理起來將會簡單很多
它是一款 Google Chrome 瀏覽器的擴充功能，安裝後可使用書籤原有的資料夾來進行分別瀏覽整理，或者直接以列表的方式展開所有的書籤，從頭到尾的檢查一番，預覽時若發現網址失效或是不再需要保留的話，就可以直接將其從書籤中刪除，另外也有提供另開分頁瀏覽以及編輯書籤的功能唷！
整理書籤有點像在翻閱日記的感覺，瀏覽器的書籤裡其實也隱藏著另一種的人生記錄，看著各時期自己所保留的書籤，還會順便回憶起當時的點點滴滴，其實蠻有趣的，從來沒整理過書籤的朋友，也找個時間整理一下吧！也許可以從中找回一些當初的熱情、純真的想法，不然再怎麼樣也能找回一些儲存空間吧！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Bookmark Preview
- 軟體版本：1.0.0.1
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：522KiB
- 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）
- 軟體下載：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
操作畫面：
開啟下載頁面後，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」即可完成安裝
完成安裝後在工具列上點擊「Bookmark Preview」圖示就可以開啟書籤預覽功能預設會顯示書籤資料夾，可在左上方切換成列表
接著就可以在左側點擊書籤，在右側預覽網頁內容，若發現網址失效或是不再需要，就可以點擊書籤下方的第二個「垃圾桶」圖示將其刪除若看到想要好好回味一番的網頁，則可以點擊第一個圖示在新分頁中開啟