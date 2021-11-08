陳年失效網址大掃除！「Bookmark Preview」瀏覽器書籤整理工具

從開始接觸網路、學會使用書籤來保存網址後，任何想要珍藏的資訊、想要再次瀏覽的網頁都會被一一的收入書籤當中，不過若沒有定期的整理，裡頭也很可能會有許多過時、失效的網址，不妨趁著年底快到了，來幫瀏覽器的書籤大掃除一下吧！

但是想到要把書籤一個個點開，再一個個重新檢視，然後再決定要它們的去留，其實執行起來是有點麻煩且耗時的，這也是許多人懶得整理書籤的很大原因吧！這邊推薦大家一個「Bookmark Preview」瀏覽器書籤整理工具，可以在一個分頁中預覽書籤裡的所有網站，整理起來將會簡單很多

它是一款 Google Chrome 瀏覽器的擴充功能，安裝後可使用書籤原有的資料夾來進行分別瀏覽整理，或者直接以列表的方式展開所有的書籤，從頭到尾的檢查一番，預覽時若發現網址失效或是不再需要保留的話，就可以直接將其從書籤中刪除，另外也有提供另開分頁瀏覽以及編輯書籤的功能唷！

整理書籤有點像在翻閱日記的感覺，瀏覽器的書籤裡其實也隱藏著另一種的人生記錄，看著各時期自己所保留的書籤，還會順便回憶起當時的點點滴滴，其實蠻有趣的，從來沒整理過書籤的朋友，也找個時間整理一下吧！也許可以從中找回一些當初的熱情、純真的想法，不然再怎麼樣也能找回一些儲存空間吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Bookmark Preview

Bookmark Preview 軟體版本： 1.0.0.1

1.0.0.1 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 522KiB

522KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

操作畫面：

開啟下載頁面後，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」即可完成安裝





完成安裝後在工具列上點擊「Bookmark Preview」圖示就可以開啟書籤預覽功能預設會顯示書籤資料夾，可在左上方切換成列表





接著就可以在左側點擊書籤，在右側預覽網頁內容，若發現網址失效或是不再需要，就可以點擊書籤下方的第二個「垃圾桶」圖示將其刪除若看到想要好好回味一番的網頁，則可以點擊第一個圖示在新分頁中開啟