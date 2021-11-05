[限時免費] StartWatch 超精準的計時器，把設定所耗費的時間都算進去了！

       

生活中多少都會遇到需要使用計時器的時候，例如泡泡麵、煮水煮蛋、煮義大利麵或是煮……（等一下！為什麼都是吃的？🤣），但大家有發現到一件事嗎？其實我們打開計時器、設定需要的時間、啟動開始計時，，

過程大約會需要耗費 5~30 秒的時間，這會有什麼影響呢？其實影響也許不會很巨大，但若你希望提高計時的精準度，可以來試試這款「StartWatch」即時計時器。

它的概念很簡單，就是將設定的時間一併算入計時器當中。開啟程式後，只要點擊任一處，畫面上的秒錶就會先開始計時，接著就能悠閒的設定需要的時間，無論是要 1 分鐘、3 分鐘、30 分鐘還是 1 小時，都可以直接使用預設的按鈕來快速設定。

當你設定好需要的計時器並開始倒數後，秒錶上的時間就會自動從計時器中扣除，例如你需要 5 分鐘的計時器，但從打開 App 到開始倒數計時已過了 25 秒鐘，計時器就會從 4 分 35 秒開始倒數，計時將會更加的準確！

若在計時的過程中，發現需要再增加時間或其實應該要計時 10 分鐘才對，也可以直接切換成 10 分鐘的計時器，當然，它會扣除已經經過的時間，或是依需增加的時間使用 +1 分鐘、+10 分鐘、+30 分鐘或是 +1 小時的按鈕來做調整。

「StartWatch」支援同時設定多個計時器，並可在背景中運行，時間到時就會發出鈴聲來提醒你。除了倒數計時外，它也可以單純做為秒錶使用唷！有需要的朋友，參考看看吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：StartWatch
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Oliver Hall
  • 官方網站：https://www.startwatchapp.com/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 14.1 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「StartWatch」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後，點擊任一處啟動秒錶開始計時，接著再點擊左下角的「鈴噹」開啟計時器設定畫面。



    預設有 12 種不同長短的時間可以選擇，設定好計時器的時間後，程式就會自動把剛剛已經經過的時間從計時器中扣除。如果需要的時間不在這列表中，還可以再最下方使用 +1、+10 分鐘等等的按鈕來快速調整或點入「Custom」手動設定。



    向左滑可新增計時器，點擊右下角的按鈕可用列表的方式呈現所有的計時器。



    當計時器響起後，時間還會繼續計算下去，點擊畫面任一處才會真正停止計時。



    如果是已經在運行的計時器，臨時想要延長或修改，可再點入「鈴噹」做調整。例如原本設定 5 分鐘的計時器，已剩下 1:25 秒，想改成 10 分鐘，按下「10 Mins」後，計時器就會扣除已經過的時間，並自動更新剩餘時間。使用上很靈活哦！

    最後更新：11-05, 2021 下午 3:31

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