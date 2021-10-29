「Kaizen Flow」帶有 lo-fi 音樂與白噪音的線上番茄鐘

「Kaizen Flow」是一個介面很簡單的線上番茄鐘，提供 lo-fi 音樂與白噪音兩種選擇，可更有助於提高專注力與工作學習的效率，，

每次執行可開始 25 分鐘的倒數計時器，當時間結束時，就會播放音效提醒使用者該休息。

網站還會記錄當日已執行番茄鐘的次數，在結束時還可看到一個使用者排行榜，會列出當日執行最多回合的前 5 名使用者，開始前若有輸入自己的使用者名稱，也可以加入排行榜的競爭哦！

番茄鐘的時間雖然預設為 25 分鐘，不過開發者有提供一個使用上的小密技，如果需要其它的時長，可在網址後方動點手腳，例如需要 40 分鐘的計時器，就將網址改為「https://kaizenflow.co/40」以此類推。

網站名稱：Kaizen Flow 網站網址：https://kaizenflow.co/

使用畫面：

開啟網頁後，可在上方選擇要使用的模式，然後按下「start session」，若希望可以加入排行榜，記得在下方輸入自己的使用者名稱哦！不輸入也是可以使用的，非強制。





開始後網頁背景還會有動畫陪伴著你，聽說白天與晚上的景色會不同，不過我還沒晚上用過，不知道會變成如何。下方有個音量調節器，可以控制音量大小。





時間結束後就會播放提示音效，直到你按下「start new session」才會停止。在這個畫面下方可看到使用者的排行榜。