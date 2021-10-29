「JavaScript Quiz」線上 JS 程式語言問答測驗，附有詳解！

在學習編寫 JavaScript 程式語言的你，在學習的過程中是不是總有一些記不熟、搞不懂的語法呢？就像學習英語、日語等一般語言一樣，只要多做練習，就能更加熟悉

「JavaScript Quiz」就是一個專為 JavaScript 設計的線上問答測驗遊戲，每回合都會隨機出 10 道題目，回答問題後還能看到詳細的說明解答，無論是初學者或已有一定程度的程式設計人員，都可以從中獲得一些相關的知識。

題目都是選擇題，依內容的不同會有 2~4 個答案選項，答題後可立即知道自己是否答對，網站還有提供深色與亮色兩種背景主題，可自由切換唷！

網站名稱：JavaScript Quiz 網站網址：https://javascriptquiz.com/

網頁畫面：

開啟網頁後，按下「I’m ready!」準備開始！





每回合有 10 道題目，在下方藍色區塊選出答案





答題後可立即看到正確答案（綠色），點擊「i」可查看詳解









點擊右上角的「月亮」即可切換成深色模式，點擊「太陽」則可切換回亮色模式









10 題都答完後，就可以看到自己的成績了每回合都會隨機出題，可能會看到相同的題目，也會有新的題目，有興趣的朋友可以來多做練習哦！