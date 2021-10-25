轉吧！轉吧！「turn,」超考驗邏輯的指針旋轉益智遊戲

「turn,」是一款設計簡約的益智遊戲，玩法相當的單純，可是卻能為玩家的大腦帶來莫大的衝擊！玩法真的很簡單，，

只需要點擊就能旋轉關卡中的指針，每點擊一次就能順時針旋轉 45 度，讓指針能與目標圖形相符即可過關。

若有兩個指針相鄰時，它們就會呈現相反的反應，可以把它們想成磁鐵同性相斥的概念，被點擊的指針依然會順時針旋轉，不過另一個就會變成逆時針旋轉，基本的規則就是這樣。

當只有一兩個指針時，玩起來都不會有什麼問題，只是一塊小蛋糕而已，當開時出現三個以上的指針時，那才是真正考驗玩家邏輯能力的時刻，怎麼點都會有一種牽一髮動全身的感覺，必須好好的思考指針旋轉的順序，才能達成目標。如果只是亂轉一通，轉到天荒地老可能都過不了哦！

遊戲介面真的很簡單，簡單到連提示的機會都沒有，玩家只能靠自己慢慢的轉出心得。遊戲共有 180 關，指針會越來越多，目標圖形也會越來越困難，想要完全破關真的需要很有耐心與必勝的決心啊！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：turn, 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：Adem KAYIRCI 官方網站：https://www.facebook.com/flatgames2 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 8.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「turn,」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

開啟遊戲後，跟著小手點擊一下中間的圖示，圖形就轉變並跑出更多的功能按鈕，再次點擊中間的圖示就可以把它變成「▶」，點擊進入關卡。









接著就進入第一關了解一下遊戲的玩法。點擊下方的指針，就會順時針旋轉 45 度。上方則是目標圖形，將指針旋轉成與目標圖形相符即可過關。









兩個指針則會相斥，被點擊的會順時針轉，另一個則會逆時針。





接下來的指針會越來越多，只有相鄰的才會互相影響，要如何讓三個指針都乖乖的按照指示排好，就得先想好它們之間旋轉的關係，才不會轉到頭昏哦！