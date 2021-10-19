「Waterbrush」一鍵就把照片變成生動的水彩畫

「Waterbrush」是一款照片編輯 App，可以將任何的照片一鍵就變成超吸睛的水彩畫，提供 27 種不同的繪畫風格，，

雖然都是水彩卻可以呈現多種不同的樣貌，無論是人像、動物、風景還是靜物照，通通都可以找到最適合的效果。

套用後還可以再進一步使用編輯工具來做微調，例如可選擇不同的紙張樣式、調整顏色、亮度、對比、明亮區塊的調整等，雖然免費版本還是有一些使用項目上的限制，不過就算不做調整，原有的水彩效果就已經相當搶眼。

完成的圖片會自動加上白色的邊框，在右下角也會押上浮水印，單純在網路上分享的話，其所提供的解析度也相當足夠，如果想要將水彩畫風格的照片印出來裱框的話，可再考慮付費解鎖，就能獲取更高解析度的成品圖以及更完整的編輯功能囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Waterbrush 軟體語言：簡體中文,英文……等 開發人員：DigitalMasterpieces GmbH 官方網站：https://www.digitalmasterpieces.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 13.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Waterbrush」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

可以使用相簿中的照片，也可以直接使用相機來拍照。接著就會自動套用第一款的水彩風格，在下方共有 27 種不同風格可以選擇。









在下方切換到「Edit」就可以再手動調整，包含亮度、對比、飽合度、顏色、紙張樣式等，讓整體呈現可以更符合自己的需求。不過部份「上鎖」的功能需付費才可使用。





最後點擊「Save」即可將成品圖保存到相簿中。