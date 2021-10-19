Annotate Screen 免費線上圖片標記工具

如果臨時需要在一張圖片上加上註釋、標記，但手邊的電腦裡沒有任何的繪圖軟體時，該怎麼辦呢？這時，，

只要打開「Annotate Screen」這個網站，一切就解決啦！

「Annotate Screen」是一個超級簡單又方便的線上圖片標記工具，不需要註冊帳號，直接打開就能使用！可支援從電腦上傳圖片，也可以使用網頁裡的截圖工具，選擇擷取整個電腦螢幕、特定視窗或是某個特定的 Chrome 分頁。

截圖或上傳圖片之後，就可以進入編輯畫面，可以任意的加入箭頭、直線、方框、圓框、螢光筆，還有數字標籤，可隨點擊數自動累加數字，另外也提供畫筆工具，可以自由圈選、寫字或繪圖，若需要加入說明文字，也有文字工具可以使用。

每一個標記物件加入後，都可以依需求變更不同的顏色與粗細，還能再次調整標記的位置，十分好操作。完成標記後，可選擇要保存為 PNG 或 PDF 格式，直接就能儲存到電腦中囉！

網站名稱：Annotate Screen 網站網址：https://annotatescreen.com/

操作畫面：

開啟網頁後，可直接將要編輯的圖片拖曳到網頁中，或是點擊「Take Screenshot」直接線上截圖，可選擇要擷取整個電腦螢幕、特定視窗或分頁。









截圖或上傳圖片後，就可以使用上方的編輯工具來標記圖片，包含箭頭、直線、畫筆、文字、方框、圓框、螢光筆、數字標籤。加入標記物件後，還可以再次移動調整位置，並可更換顏色以及線條的粗細。











完成編輯後，點擊右上角的「Save」即可選擇保存為 PNG 或 PDF 格式。