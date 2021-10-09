「家庭農民曆」可連結手機行事曆、提供小工具，擇日、宜忌用事查詢超方便！

「家庭農民曆」是一款不需要網路就能使用的手機農民曆 App，提供的資訊相當詳細，當日宜忌用事、吉時、節氣、方位、沖煞等，，

基本上實體農民曆上有的資訊，在程式中都能查詢得到。

另外還可連結手機本身的行事曆，可同步新增行程，更可透過長按日期直接開啟行事曆 App。在日曆的操作上十分直覺，要切換上下個月或前後年份都相當簡單，還可指定日期查詢。如果平常初一、十五有在拜拜的話，在程式中可設定提醒，就不用怕忘記了。

若需要挑選日子的話，「家庭農民曆」也有提供擇日的功能，只要設定用事與起迄日期，它就能幫你列出所有適合的日子，如果對於用事的名稱不太熟悉，程式中也有相對較白話的說明可以查看，不需要再額外花時間查詢。最後，如果經常會需要查看農民曆的宜忌用事，還可將它加入小工具列表中，不用解鎖就能快速了解當日的直忌用事囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：家庭農民曆 軟體語言：繁體中文 開發人員：Hung Chieh Peng 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「家庭農民曆」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後就可以直接看到當月日曆，上下滑可切換年份、左右滑可切換月份。在下方則可看到當日的吉時、宜忌用事以及方位、沖煞等資訊。點擊日曆右下角的「齒輪」圖示可以進入設定功能，可設定特定日期提醒、提醒時間以及調整每週起始日等。





單擊日期可查看當日宜忌以及行事曆內容，雙擊可新增行事曆，長按日期則可連結開啟行事曆 App。





點擊左上角的年月日可手動設定想要查詢的特定日期。點入日曆右下角的「擇」則可以開啟擇日功能。





設定好用事與查詢起迄日，就會列出各種適合的日子。如果對於用事的名稱不是很熟悉的話，可點擊右上角的「?」，就可以看到白話的說明囉！









最後，滑動到桌面最左側的小工具列表，點擊下方的「編輯」再點入「自訂」，就可以列表中找到「家庭農民曆」，將它加入列表中方便查看。