「Einstein’s Riddle」多重線索邏輯解謎遊戲，時間的殺手！

稱「Einstein’s Riddle」為時間的殺手真的不誇張，它是一款相當耗費腦力與時間的邏輯解謎遊戲，尤其當所選擇的難度越高時，，

消失的時間就越多，我在試玩這款遊戲的最高難度關卡時，一個不小心半個小時就不見了，而且關卡還沒解完呢！

它的規則很簡單，每個關卡都有一些格子，每一行裡會放置相同類型的圖標，例如球類、動物、天氣、醫療、國旗等，然後玩家需依據關卡中的各種線索，來移除或保留特定格子中的特定圖標，最終目標是要讓每一個格子都只留下唯一的圖標。

雖然介面語言以英文為主，線索也是用英文來描述，但開發者同時也用簡單的圖像來呈現線索，因此就算不仔細閱讀內容，也能快速的理解線索的意義，輕鬆享受解謎的樂趣哦！

遊戲的難度共分為 5 個階層，從簡單到瘋狂等級都有，玩家可依個人的程度來做選擇，另外每天都還有 15 個不同難度等級的每日挑戰謎題等著你，推薦給喜歡靜態解謎遊戲的朋友一起來玩唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Einstein’s Riddle Logic Puzzles 軟體語言：英文,德文,俄文……等多種語言 開發人員：Rottz Games 官方網站：http://www.rottzgames.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 12.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲就可以看到 5 種的難度等級，還沒玩過的話，我們就從 EASY 開始吧！關卡數相當多，簡單等級裡就有 1600 關唷！





不過因為是初次玩，遊戲會自動從教學開始，有滿滿的英文，不想看的話，可以直接按下 Ok，跟著指示完成教學，下面會跟大家說，如何看圖像線索，就不用仔細的閱讀英文了。





在右下角的線索區塊中，就會直接在左下方顯示圖像線索，以此關為例，線索 1 的內容「The British has a Rat」（英國有老鼠），圖像直接用「英國國旗 + 老鼠圖示」來呈現，就超直覺的吧！真的不用會英文也能玩哦！然後只要依照線索的指示，來去除或留下格子中特定的圖示，就能一步步的完成關卡。





將「英國國旗」對應到的動物格子中，留下「老鼠」，然後去除其它兩個國家動物格子中的「老鼠」，就完成第一個線索可以做到的事了。選取要操作的格子，然後在左下角的區塊中點擊即可去除或保留圖示。





點擊線索區塊左右兩側的箭頭就能切換線索內容，以此類推將所有的格子都留下正確的圖示就能過關了。





過關後會記錄你所花費的時間，然後就可以繼續進行其它的關卡挑戰囉！





基本的玩法就是這樣，不過當進行到 EXTREME 與 INSANE 等級時，關卡中就不會再自動出現一行固定圖示，而是開放給玩家自己選擇要顯示容易的行數，點擊左側的箭頭就能進行選擇。





點入「DAILY CHALLENGES」就可以玩每日謎題，每個難度等級有 1~5 個關卡，關卡數整個讓你玩到天荒地老都玩不完哦！