Emoji Magic 用關鍵字搜尋表情符號，點擊即可複製使用！

在電腦上想要使用表情符號，雖然不像手機那麼方便，不過還是有蠻多方法可以達到目的，，

「Emoji Magic」的開發者 Eric Miller 是一位來自舊金山的軟體開發工程師，因為工作中經常會需要使用表情符號，但覺得在電腦上要尋找表情符號有點麻煩，所以就建製了這個可以使用關鍵字搜尋表情符號的瀏覽器擴充功能，它只要求最低的權限，甚至離線也可使用。

安裝後，在工具列上點擊程式圖標就能展開搜尋列，輸入想要查找的表情符號關鍵字，就能立即列出各種相關的表情符號，點擊就能複製，不僅在網頁上，也能在在其它的文件檔案中貼上使用。

關鍵字的部份提供多詞查詢，例如可以輸入 sad cat 或是 blue heart，就能更準確的找到需要的表情符號囉！曾經複製過的表情符號會被保存在列表中，下回需要時，就能直接點擊再次使用，如果你也經常會用到表情符號，可以參考看看唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Emoji Magic

Emoji Magic 軟體版本： 1.0.12

1.0.12 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 639KiB

639KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 在軟體下載頁中，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。





第2步 當需要查找表情符號時，點擊工具列上的「Emoji Magic」圖示即可展開搜尋列。





第3步 輸入關鍵字後，就可以立即看到相關的表情符號。





第4步 除了單一的關鍵字外，也支援多詞搜尋，可更精準找到需要的表情符號。





第5步 直接點擊需要的表情符號就能複製，再到欲輸入的位置貼上即可。