「Colors Fit 2」讓人眼花又撩亂的彩磚旋轉遊戲

「Colors Fit 2」是一款玩法很簡單的益智遊戲，只要使用手指點擊關卡中的彩磚，就能輕鬆的轉動它們的方向，，

唯一的條件就是每個彩磚都必須與其它相同顏色的磚塊相鄰，才能過關。

玩起來無壓力，沒有步數或時間的限制，可以無限制的轉轉轉，每個關卡都有最終的目標圖案，一開始會預設開啟讓玩家參考，當熟悉了玩法之後，就可以選擇關閉目標圖案，這樣玩起來可以更有挑戰性！

目前已設計了近 130 個關卡，每 6~9 關就會有一個主題，雖然關卡主題與圖形的關係，大部份都很抽象，乍看之下會看不出來，但只要稍微將手機拿遠一點，就可以看出一些端倪，例如在最新的「貓」主題中，就能在關卡圖形中找到許多貓咪的影子哦！

遊戲可免費下載遊玩，在進入關卡前偶爾會穿插一些廣告，不過開發者很可愛，設計了一個小挑戰，只要在 3 天內可以完成 60 關的話，就可以移除大部份的廣告，感覺是不是很有吸引力呢？喜歡靜態遊戲的朋友，可以一起來挑戰唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Colors Fit 2 軟體語言：英文 開發人員：Christophe Canon 官方網站：https://www.juicy-publishing.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 9.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Colors Fit 2」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

初次開啟遊戲會有簡單的教學，上方是目標圖形，在下方點擊就能旋轉彩磚，將其轉成與目標圖形相同的樣子即可過關。





看完教學後，就可以開始進行關卡，上方的目標圖形預設是開啟的，在未熟悉玩法之前，可以幫助玩家更順利的通關。





之後就可以點擊隱藏目標圖形，靠自己來旋轉彩磚，在滿足同色相鄰的條件下，將所有的彩磚轉至正確的方向。





在下方可以看到開發者設計的小挑戰，只要在 3 天內完成 60 關，就可以移除大部份的廣告囉！





部份的關卡是需要看廣告影片才能進入挑戰的。最下方還有一些關卡主題則需要觀看三則廣告才可解鎖。