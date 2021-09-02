Word Word Pic 看圖拼字遊戲！根據圖片線索，拼出正確的英文單字！

「Word Word Pic」是一款很有趣的拼字遊戲，與一般的拼字遊戲不同，不是單純讓玩家在一堆的字母方塊中拼單字，，

而是每個關卡都會給一張圖片提示，玩家需從這張圖片當中聯想可能有關的單字，然後再從字母方塊中拼出來。

想要過關斬將除了大腦內要有一定的單字量外，也同時需要有豐富的聯想力唷！遊戲依圖片的類型區分為，「Photowall」照片牆與「CartoonWorld」卡通世界兩大主題，每個主題當中還有再分為多個小單元，每個單元則有 10 個關卡。

必須一一的闖關，沒有跳關的機會，不過在關卡中有提供救命的小道具，可以幫你找出一字提示或是從字母堆中定位起點，也可以重新打亂字母方塊的排列方式，用不同的方式來幫助你＂看見＂或＂發現＂可能的英文單字。

玩法很有趣也很有新鮮感，還能複習曾經學習過的單字，也能有機會認識新的單字唷！對英文感興趣的朋友一起來試試吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Word Word Pic 軟體語言：英文 開發人員：Mobchang Limited 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Word Word Pic」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

開啟遊戲可以選擇要玩照片牆或卡通世界。照片牆裡就是使用照片來當做圖片提示，共有 10 個單元，每個單元有 10 個關卡。按下方的「GO」即可開始挑戰。





按照教學說明，用滑動的方式即可選取字母方塊，首先拼出 TREE 樹吧！





接著再拼出 CAT 貓，成功拼出的單字，就會在上方的圖片中出現。那麼，最後一個單字就是 GREEN 綠色囉！這些單字全都與照片相關。





成功過關後，就可以累積獎勵進度條，集滿就可以獲得寶石獎勵囉！





在圖片下方有幾個小道具可以使用，「SHUFFLE」重新打亂字母方塊的排列順序，可以幫助玩家更容易看出隱藏在其中的單字。





「HINT」會在圖片上顯示一個單字的字母提示。





「LOCATOR」則是在字母堆中，幫你找出其中一個單字的起啟字母。





在關卡中如果可以找出額外的單字，就可以累積 EXTRA WORDS，集滿就可以獲得寶石獎勵唷！另外，遊戲裡也有設計一些任務，達成的話也同樣可以獲得獎勵。這些寶石可以在之後用來購買小道具。





卡通世界的關卡數比較少一些，只有 3 個單元共 30 關。圖片提示就是以卡通風格為主，玩法是一樣的唷！