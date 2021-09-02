Negative Space 以負空間自居的線上免費圖庫，CC0 授權可商用！

       

所謂的負空間簡單來說就是在主體之後的空白空間，但它不單純指背景，而是所有負責襯托的各種角色。若以照片來說，，

我們經常可以看到這類型的照片，中央的主角是清晰的，而周圍的區域則是模糊的，這讓我們可以將視線聚焦在主角，而那些使我們可以專注在主角的模糊區域就是負空間。

這個命名為「Negative Space」的線上免費圖庫，就以負空間自居，為攝影師們提供一個可以與世界分享攝影作品的平台，讓每張照片都能有機會發光發熱。在網站中的所有照片，皆以 CC0 授權，任何人都可以免費下載使用，運用在商業方面也沒有問題。

目前圖量約有近 5,000 張，網站將它們區分為 20 多種分類，包含抽象的、建築、商業、時尚、風景、動物、人物、食物、音樂、城巿、運輸、旅行等，也可以使用關鍵字來快速搜尋需要的圖片素材。

照片的解析度都相當不錯，直接點擊下載按鈕即可在網頁中將其另存到電腦中使用，無須註冊或登入帳號，十分方便，有尋找圖片素材需求的朋友，可以收藏唷！

 
  • 網站名稱：Negative Space
  • 網站網址：https://negativespace.co/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，可使用關鍵字搜尋，或是點擊右上角的「CATEGORIES」展開分類選單。



    往下拉則可以看到照片列表，在照片上除了可看到它所屬的分類外，還可以看到它被瀏覽過的次數。



    找到喜歡的照片後，就可以在下方點擊「Download Free Stock Photo」，然後在網頁中使用滑鼠右鍵點擊「另存圖片」即可將它保存到電腦中使用囉！

    最後更新：09-02, 2021 上午 11:11

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