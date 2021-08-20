[限時免費] KneeFit 專為膝蓋設計的運動鍛鍊計劃

       

許多人想要運動都會選擇從跑步開始入門，不過無論是跑步或是其它的彈、震、蹦、跳的動作，其實對於本身膝蓋就不好的人來說都是一種傷害，，

必須先將肌肉先練好，再來做此類的運動，才能對膝蓋有更好的保護，當然使用護膝也是另一種加強防護的方法。

但一般大家可能不太知道有哪些運動可以強化膝蓋的部份，在這款限時免費中的「KneeFit」就收錄了 12 個對膝蓋有益的運動，可以在家自行練習，大多都可以徒手訓練，部份需要其它的道具，像是瑜珈球、彈力繩、負重帶等，這就看手邊是否有可以取代的道具，沒有的話跳過就是了。

每個動作除了有人形範例圖外，也有文字說明，雖然是英文，不過都蠻容易理解的。根據每個動作需要執行的秒數，程式中也有提供計時器可以輔助使用。而除了鍛鍊的部份，另外還有準備 10 個伸展動作，運動後也要記得做伸展，可有效減輕運動後所帶來的肌肉痠痛唷！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：KneeFit
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Alex Paul
  • 官方網站：https://alexpaul.dev/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 13.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「KneeFit」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
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    操作畫面：

    開啟程式後，就可以看到強化運動與伸展運動兩個部份，分別都有許多的運動可以選擇。每一個都有人形範例圖可以參考，下方也有文字說明，上方則會顯示要執行的組數與每組要做的次數，點擊「Start」或「橘色」按鈕都可以啟動計時器，以右圖動作來說，每次都要停留 10 秒鐘，當 10 秒到時，就會發出音效或震動來提醒。



    在「橘色」按鈕上會顯示目前已完成的次數，完成 10 次後，就會在「Stes」後方顯示一個「✓」。一旦返回列表，這些記錄都會清除唷！



    在人形範例圖上會以「灰色」來代表額外的輔助道具，有些需要使用小球、負重帶或是彈力繩，手邊剛好有的話，就可以拿來使用。



    伸展運動的操作也差不多，就是次數與組數會做得比較少，每個動作停留的秒數也會比較長，部份也會需要使用到一些小道具，都可以在說明中查看。

    最後更新：08-20, 2021 下午 12:05

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