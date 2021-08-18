AIMER.app 用影片訓練法語聽力，讓練習變得好有趣！

一般的語言練習工具，主要以英日文居多，相對來說其它的語言就要找到輔助練習的工具難度就比較高了一些。這邊有找到一個專門用來練習法語聽力的網站，，

「AIMER.app」將會從影片中擷取片段的對話來訓練聽力，很適合在學習法語的朋友來使用。

使用「AIMER.app」不需要特別註冊登入帳號，每位使用者在開始之前都可以獲得一個代碼，只要將這個代碼記下來，就能保留每天的學習記錄，連續使用 7 天就可以獲得獎勵唷！不過開發者並沒有針對獎勵方面做更多的說明就是了。

每道題目都會有四個答案選項，可以反覆的聆聽題目，第二次聆聽時影片會自動放慢速度，第三次則會恢復原速，以快、慢、快、慢的方式循環。答對即可增加進度條，答錯則會倒扣，必須一直進行到進度條額滿後才會結束該回合的練習。沒有壓力，可在輕鬆的狀態下逐步的強化法語聽力。

網頁畫面：

開啟網頁後，按下「START GAME」須先同意網站的相關條款。









接著就可以在上方看到自己的專屬代碼，按下「START GAME」就可以開始練習聽力了。基本上網站是不會自動登出，不過為了以防萬一，還是建議將代碼另外找個地方儲存哦！





影片會自動開始播放，播完重點片段後就會暫停，然後就要從下方的選項中，選出「粉色空格」聽到的單字。





選擇答案後，按下「Check」即可知道是否答對。點擊「Play again」則可再重覆收聽。





答錯的話，可看到正確的答案（綠色），按下方的紅色按鈕則可進行下一題。





答對的話，按下綠色按鈕同樣可進行下一題。





答對時，可累積上方的進度條，答錯則會倒扣，必須一直練習到進度條額滿後才可結果該回合的練習。





完成當天的練習即會記錄成績，想要再多練習的話，可按下「PLAY AGAIN」。