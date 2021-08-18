Comments to Cats 用貓咪照片取代仇恨留言！網路世界更加可愛！

網路是個自由自在的世界，因為不需面對面，讓許多人的發言都更加的無懼且強烈，，

文字雖然不是可以見血的武器，但充滿仇恨、人身攻擊、無理的評論還是有其殺傷力的，當然我們可以選擇不主動去看，但還是可能會有不小心看到的機會。

安裝「Comments to Cats」這個 Google Chrome 瀏覽器擴充功能，可以將網路上的評論留言，用各種貓咪的照片來取代，為你的網路世界少些仇恨帶來更多可愛的氣息。如果有需要隨時都能開啟留言，也可以一鍵關閉只留下可愛的貓貓們。

操作方式相當簡單，安裝後就會自動啟用，不過若是已開啟的分頁就必須重新整理才會套用。若開啟的網站是有支援的，那麼工具列上的程式圖標就會加上「:)」符號來輔助辨識，但開發者並沒有特別說明支援哪些網站，目前測試 YouTube 是可以正確替換的，如果你也對網路上的留言感到疲憊的話，也許可以來嘗試看看哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Comments to Cats

Comments to Cats 軟體版本： 4.2.9

4.2.9 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 1015KiB

1015KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

開啟下載頁後，按下右上角的「加到 Chrome」接著點擊「新增擴充功能」完成安裝。





如果目前的網站程式有支援的話，就會在工具列上的圖標加上「:)」圖示。





以 YouTube 為例，原本影片下方可以看到網友的留言，但安裝後留言區就會像下方第二張圖片一樣變成一張貓咪的圖片囉！如果心血來潮想看看網友的留言，可直接點擊照片下方的「Show Comments」，就能展開留言區了，點擊「Hide Comments」則可再次隱藏。











點擊工具列上的程式圖標，還有更多的功能可以使用，像是暫停使用擴充功能、將網站加入白名單、上傳自己的貓咪照片、為貓咪投下一票等功能。