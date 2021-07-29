慶生獨缺蠟燭嗎？快下載這個 App！真的可以吹熄，還有生日快樂歌唷！

慶祝生日的時候，蛋糕蠟燭可不能少，但如果就是那麼恰巧，，

手邊就是缺少了蠟燭，可以快快下載「祝你生日快樂虛擬蠟燭」這個 App 來代替一下。

它有 9 種不同的蠟燭樣式可以選擇，設定好需要的數字之後，還可以選擇生日快樂歌幫忙炒熱氣氛，有電子的、經典款的還有 FUNK 曲風的生日快樂歌任你選，接著就能準備許願吹蠟燭了哦！

在畫面上會出現點燃的生日蠟燭，只要對著手機吹達一定秒數，就能真的將蠟燭吹熄，在吹蠟燭的時候，還可以使用拍照功能，將那值紀念的時刻記錄下來，彌補沒有蠟燭的遺憾，無論在任何場所都可以拿出來使用，方便又環保唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：祝你生日快樂虛擬蠟燭 軟體語言：英文,德文,西班牙文 開發人員：Bonifacio Melero 官方網站：https://bonifaciomelero.com.es/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 11.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「祝你生日快樂虛擬蠟燭」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後，按下中間的按鈕即可進入選取蠟燭樣式。





接著設定需要的數字後，按下右上角的「✓」，然後可以試聽生日快樂歌，並從中選擇一曲後，一樣再按右上角的「✓」。





如果是初次使用，需給予麥克風與相機的使用權限，因為吹蠟燭會用到麥克風來偵測哦！相機則可用來拍下吹蠟燭的畫面。在畫面上就可以看到點燃的蠟燭，此時就可以準備許願吹蠟燭囉！





吹蠟燭時，下方的進度條會從左邊往右邊移動，當到達右側時，蠟燭就會被吹熄了。點擊右下角的「相機」就能隨時拍照記錄了，右上角的按鈕也可以切換成前鏡頭哦！