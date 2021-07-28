免費下載可商用！超精緻的動態背景插圖包 ~ Scenic Background Animations Pack

       

「Scenic Background Animations Pack」與之前介紹過的「Personality Pack」同樣都是來自於 Pixel Ture 這個圖庫網站所提供的免費素材包，這次的內容以動態背景插圖為主，除了開放免費下載外，，

商業用途也不需特別標註來源哦！

目前一共有 22 種不同的場景主題，包含下雪、富士山、山谷、湖泊、海上燈塔、沙漠、森林、街道、城巿、印度、倫敦等，每個場景主題都有白天、黃昏與夜晚三種不同的設計，雖然都是同一張背景圖，但透過光線、色調的調整，可完全呈現不同的風情。

這些場景主題需各別點擊下載，無法一次打包，不過每個主題都有提供 AI、GIF、MP4、PNG 與 SVG 這五種格式，對於後續的運用相當友善唷！直接點擊就能下載，有需要的朋友可以加入收藏。

 
  • 網站名稱：Scenic Background Animations Pack
  • 網站網址：https://www.pixeltrue.com/scenic-illustrations
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，可點擊「Download for Free」或是直接往下滑動網頁，就可以看到背景素材清單。



    在背景素材清單中，將滑鼠懸停在圖片上方即可預覽動態效果。在圖片下方可切換查看不同的天色，點擊圖片右下角的按鈕，即可將該主題打包下載回來。



    下載回來會是一個壓縮檔，其中包含同一個主題的三種不同天色，每一個天色都有提供 AI、GIF、MP4、PNG 與 SVG 五種檔案格式可運用。

    最後更新：07-28, 2021 下午 4:31

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