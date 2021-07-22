[限時免費] 欣賞黃昏的美！「Enjoy the Sunset」日落前散步提醒工具

因為防疫許多人都很乖的待在家裡，不過其實只要保護措施都有做好，偶爾出門散散步是很不錯的。「Enjoy the Sunset」的開發者就是一名經常待在辦公桌前度過工作日的程式人員，，

他想要養成每天散步的習慣，並且如果可以在散步時欣賞日落的美景就更棒了。

不過每天的日落時間都不同，為了確保每天都能在天黑之前到戶外散步走走順便享受日落的景色，就開發了「Enjoy the Sunset」日落提醒工具，這樣每天都可以在日落時間將至時收到通知囉！

如果你也想像他一樣，可以一邊散步運動、一邊欣賞美麗的天色，就可以下載來用看看，它是一個很簡單的提醒工具，可設定要日落前 5 分鐘、15 分鐘、30 分鐘或 1 小時前收到通知，以便做好出發去散步的準備。開啟程式後必須讓程式在後台長駐才能正常收到提醒通知唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Enjoy the Sunset 軟體語言：英文 開發人員：Matt Hurley 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價 系統支援：iOS 9.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Enjoy the Sunset」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後就可以看到當日的日落時間，以及距離日落的剩餘時間。點擊下方的「Remind me」就可以設定要接收提醒的時間。