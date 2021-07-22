「Distressed FX」仿古照片編輯器，做舊氣息超濃郁！

無論在哪方面，擁有古老懷舊的特質是否總是更能吸引你的目光？如果你就愛具有時代感的事物，覺得帶點斑駁更有生命力的話，，

「Distressed FX」絕對會讓你愛不釋手！

「Distressed FX」是一款仿古的照片編輯器，可以讓任何的照片透過加入各種不同的紋理、濾鏡特效，立即變成一張古老的舊照片，效果非常棒，適合套用在風景或是靜物照上，不過只要適度的調整效果的強度，其實各種照片都是可以使用的。

除了濾鏡、紋理之外，程式還有提供局部模糊以及加入飛鳥等效果，可以依照片的構圖來自由選用，另外升級專業版本的話還可以更進一步使用遮罩工具以及獲得更多的效果組合包唷！免費版本的選項也不少，喜歡這種風格的朋友，一定要來試試。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Distressed FX 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：We Are Here Limited 官方網站：https://www.distressedfx.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 12.4 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Distressed FX」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後，可看到一張範例圖，點擊左上角的「相機」就可以選擇「拍照」或從相簿「選擇圖像」。





選擇圖像後，可先進行裁切或旋轉角度。接著就可以開始在下方加入濾鏡與紋理。





直接選擇就能立即看到效果，濾鏡與紋理可擇一加入，也可兩者搭配使用，若覺得效果太過強戲的話，不用擔心，點入最右邊的調整工具，就可以調整效果的強度，也可以調整照片本身的亮度、對比與色調。









另外還可以加入模糊效果或是飛鳥。透過兩指斜拉可調整模糊的範圍，下方則可調整模糊程度。





加入飛鳥後，也可調整鳥兒們的位置與大小，下方的還可調整透明度。





完成調整後，就可以展開右上角的選單，將照片保存到相簿中。