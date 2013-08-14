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[下載] 非常好色 9 最新版（PrintMagic v9.0）

2013/8/14 更新：非常好色更新至 v9.0 最新版。這次的更新除了操作介面與使方法跟以前都差不多之外，還特別新增了 500 多款範例、900 多張圖庫，總計8500 張圖片、38000 種以上內建範例，對一般使用者來說應該都很夠用了。另外還提供了簡報小編、網誌專區、動畫特效、相片去背、濾鏡圖片處理…等各式應用，不管是要拿還做名片、海報、課表、月曆、動物紙雕、生日賀卡、動態橫幅、簡報、明信片…等等，都相當簡單方便。

「非常好色」是台灣相當多學校、公務單位跟很多小朋友、辦公人員相當愛用的圖文製作、個人化輸出工具，主要功能是用來製作、列印人名片、賀年卡、信封信紙、獎狀、相片寫真書、海報或DM、傳單…等等各式各樣的紙本製品，最大的特色就是簡單、直覺的操作介面與豐富多樣圖庫與精美範例，讓一般不熟電腦的使用者也可快速做出各種相當好看的名片、卡片或紙雕、立體月曆...等等作品。

這次非常好色使用範例的部份新增至 38000 個，圖庫也新增至 8500 多個，在應用範圍方面除了原本的海報、賀卡、名片、信封、信紙、電子日記、月曆、紙雕、課表、貼紙、CD圓標、書籤..等應用之外還多了 24 個次分類的新項目，除此之外還多了相片寫真書、生活小卡、立體月曆、CD封套、Q版相片…等等應用，算是有史以來最集大成的版本。

比起舊版軟體來說，整個新版軟體的操作介面變得相當好看，而在一些小地方的設計也多了不少相當貼心的改變，比起之前更好用了些。

 

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：非常好色 PrintMagic
  • 軟體版本：9.0
  • 軟體語言：繁體中文版
  • 軟體性質：試用版軟體（軟體售價 790元
  • 檔案大小：638 MB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Windows 8
  • 官方網站：按這裡授權代理商
  • 軟體下載：按這裡

使用方法：

第1步  安裝好 非常好色 軟體、啟動之後，我們可以看到主畫面中把全部主要功能都列了出來，不管是要製作名片、月曆、年曆、立體桌曆、課表、生日賀卡、海報、教學字卡、明信片、動態橫幅、動物紙雕、建築紙雕、立體勞作…等等都可以直接按一下圖示、選取範本來直接修改、製作。

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第2步  在開始製作之前，會列出上百種範本讓我們挑選，找到你喜歡的樣式之後，點選、按下「OK」按鈕即可開始修改、編製你自己的名片或賀卡。

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第3步  這是編輯賀卡、海報時的軟體操作介面，用起來跟一般繪圖工具或相片編輯軟體都差不多，隨便按一按就可以做出相當有模有樣的名片、賀卡或各式紙製品。

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第4步  這些是活動課表的範例…

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第5步  輕鬆製作各式月曆、年曆、半年曆、立體桌曆…等。

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第6步  製作各式簡報。其實非常好色可以做的東西相當多，相當適合給小朋友玩，比起只用小畫家亂塗、亂畫，非常好色可以讓小朋友一下子就會玩得很有成就感。

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 第7步  更神奇的還有各式動物紙雕、勞作、建築紙雕、交通工具紙雕…等等，都是按一按、印出來就可以玩囉！

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第8步  各式教學字卡，如注音符號字卡、英文教學、各種動物、植物、青菜水果…等，印一印拿來跟小朋友玩。

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第9步  另外軟體中還提供了相當完整、清楚的使用說明與教學。

PrintMagic-010

 

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較舊的留言
  1. 訪客 說道：
    05-18, 2017 at 下午 9:28.29

    gooie

    回覆
  2. Eva 說道：
    10-25, 2015 at 下午 1:14.29

    我考試要考

    回覆
  3. 吳采庭 說道：
    09-06, 2015 at 下午 9:09.22

    2

    回覆
  4. 訪客 說道：
    05-02, 2015 at 下午 4:14.07

    66666666666666655555555555220000000005522222222555566365987847845484454545455555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555556666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666677777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777788888888888888888888888888888888888888888999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999523533222222

    回覆
  5. 訪客 說道：
    12-30, 2014 at 下午 10:15.54

    你日你奶奶的，又不是破解的，还挂在网上骗老子，狗日的

    回覆
  6. 搭配備 說道：
    12-03, 2014 at 下午 6:17.41

    我覺得不好玩

    回覆
  7. jj 說道：
    08-29, 2014 at 上午 3:34.08

    列印會顯示試用表的橫幅
    可否去除？

    回覆
  8. 5599 說道：
    05-12, 2014 at 下午 8:13.26

    56482489126486489648912348926481248123851648124855555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

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  10. 訪客 說道：
    04-28, 2014 at 下午 9:02.51

    http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.5.mFXQDI&id=38736506335

    这里有卖的，20一套，不用联网，也是注册码激活。

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