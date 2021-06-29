「Like A Dino!」音樂好聽、畫風可愛的音樂節奏遊戲

「Like A Dino!」是一款簡單又好玩的音樂節奏遊戲，玩家需要左右滑動操控一隻可愛的小恐龍，隨著音樂的節奏，，

接上長短不一的脖子，讓恐龍的脖子越來越長、越來越長，成功接上越多，分數就越高！

搭配的音樂都十分好聽，輕快、活潑又有律動感，玩起來心情超極好！當成功的完成一整首音樂後，速度就會向上提升一級，隨著成功的次數越多，音樂的速度也會越來越快，可以一直挑戰到生命數用完為止。每回合遊戲結束後，可將分數轉換為金幣數，金幣則可以用來解鎖更多好聽的樂曲哦！

遊戲的場景雖然很簡約，不過畫風超級可愛的，不小心失敗的時候，小恐龍還會給你一句暖心的加油小語，玩起來很有緊張感，但一邊又覺得很開心，許多玩家都給出了好評，有興趣的朋友一起來玩玩吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Like A Dino! 軟體語言：英文 開發人員：Hyun-joong Kim 官方網站：https://www.super-toki.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後，左右滑動小恐龍遊戲即會開始，隨著音樂的節奏，上方會落下長短不一的綠脖子，在脖子落到下方的虛線前接住它，就能得分。





每回合有 2 條命，如果讓脖子落到虛線就算失敗，會扣除一條命。不過雖然失敗，小恐龍還會給我們暖心的鼓勵唷！





若可以一路完成整首音樂，速度就會往上提升 1.2 倍，從 120 加快到 144，越玩越刺激！





當遊戲結束後就會結算成績，並將成績轉換為金幣獎勵。恐龍一樣會在一旁給出一句小評語。





回到首頁，在右下角可點入音樂清單，除了第一首「Like A Dino」以外，其餘皆需使用金幣來解鎖。金幣不夠也沒關係，點擊左上角觀看廣告就可以獲得 1000 枚金幣囉！





點擊左下角的「愛心」可進入角色清單，目前只有綠恐龍與粉紅恐龍可選，不過粉紅恐龍需 10,000 金幣才能解鎖，感覺綠恐龍的戀情會倍受時間的考驗啊！