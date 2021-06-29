近 500 本中文繪本有聲書線上免費聽！「兒童文化館」專屬孩子們的線上閱讀園地

在這段停課不停學的防疫時期，小小孩在家肯定悶得發慌，即使學校老師安排許多的線上課程、在家作業，一整天待在家，還是有許多空閒時間無法填滿，想讓小朋友多看些繪本、故事書，但現在又無法到圖書館去借書，沒關係！「兒童文化館」都準備好了！

「兒童文化館」是由文化部在 1999 年所創立，是一個專屬於兒童的線上閱讀園地，目前已收錄約 500 本的中文繪本及故事有聲書，有圖畫書、童話、民間故事、童詩散文、知識性讀物、雜誌刊物、小說等類型，適合學齡前到國小高年級以上的兒童來閱讀使用，故事內容皆以動畫的方式來呈現，相較於靜態的圖書，對於小朋友可更有吸引力

網站分為幾個區塊，包含主題閱讀區、繪本花園以及聽書，這三個區塊都可以線上收聽故事，可使用故事類別、主題、作者、繪者或是年齡來做篩選，在觀看結束後，還能進行互動遊戲，或是到塗鴉區將自己的心得感受透過圖畫記錄下來。

除了線上聽故事外，網站上還有提供「兒歌」可以收聽，包含國語、閩南語、客語以及原住民語，共有 200 多首，一樣會搭配可愛的動畫哦！家裡有國小以下孩童的朋友，非常推薦！

網頁畫面：

開啟網站後，可看到上方區分了幾個主題區塊其中主題閱讀區、繪本花園以及聽書都可以線上收聽





以「主題閱讀區」為例，點入後可在上方使用類別、主題、作者、繪者以及年齡來做篩選









點入想要看的繪本圖書後，就可以點擊播放動畫





看完故事動畫後，在下方還有可以查看更多「延伸閱讀」的建議圖書，也可以玩點小遊戲或是塗鴉唷！未來如果想要借實體書回來看，還可透過右側的「圖書館借閱查詢」來查找









塗鴉的部份，可點擊上方的「我要塗鴉」就可以在線上畫畫，還可將自己的作品分享到網站上讓其他人欣賞









除了看繪本聽故事外，在網站上還可以「聽唱兒歌」，在上方可使用語言類別來篩選兒歌，點入兒歌就可以開始播放了