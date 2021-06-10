「麻將四喜」可與好友線上連線、即時語音對話的麻將遊戲（iPhone, Android）

       

台灣因為疫情升溫，全國都在三級警戒的狀態下，大家都是盡量的待在家不要出門，，

也要避免群聚，但如果真的好想摸一圈，家裡的人數又總是三缺一，該怎麼辦呢？雖然有很多麻將遊戲可以玩，但那還是不比跟習慣的牌友一起打牌來得好玩吧！

來！快點揪牌友們一起下載「麻將四喜」，就可以線上連線隨時摸一圈了！「麻將四喜」是一款可取代實體麻將的遊戲 App，還有提供即時語音對話的功能，同時支援 iOS 與 Android 系統，只要加入牌桌的朋友，就可以互相聽到對方的聲音，彷彿就坐在同一個牌桌上可以邊聊天、邊打牌，超棒的～

麻將規則有台灣、香港、中國、新加坡四種可選，也可自訂其它的遊戲規則，不過在這款遊戲中，沒有電腦玩家，所以找不到牌咖三缺一的話，還是沒辦法成局的，另外也不會幫玩家計算台數，就把它想成只是將實體的麻將用虛擬麻將來取代而已。

但它還是會幫忙判斷可不可以吃、碰、槓牌，方便玩家加快打牌的速度，不過胡牌的部份就一樣不會自動檢查，所以胡牌時可要小心，千萬別詐胡囉！會賠超慘的啊！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：麻將四喜
  • 軟體語言：繁體中文,簡體中文,英文
  • 開發人員：Ninjakickja Games Pte. Ltd.
  • 官方網站：https://ninjakickjagames.com/mahjong-4-joy/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 7.0 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    如何開新牌桌？

    每回開啟程式就會看到這個提醒訊息，目前有個 Bug 正在修復，在完全修復之前，大家可以記一下它的解決方法。不過我在試用時，並沒有遇到這個 Bug，大概就是很偶爾才會出現吧！按下「確認」後，就可以正式進入了。



    如果你是開桌的人，請按「開新桌」，若是要加入別人的牌桌，就按「加入遊戲」。



    開新桌的話，可自訂麻將的規則，可在上方直接選擇需要的規則類型，「自」就是可在下方自訂需要的各項規則。確認規則後，按下「開始新遊戲」。



    接著輸入自己的名字後，按下「確認」。



    這邊會出現一組遊戲編號，將這組編號提供給另外三個要加入牌桌的朋友，等待他們加入即可。



    如何加入朋友的牌桌？

    若你是加入別人牌桌的玩家，就在首頁按下「加入遊戲」後，將所取得的遊戲編號填入，再按下「加入遊戲」。



    輸入自己的名字後，按下「確認」就可以加入。



    實際打牌畫面：

    當牌卡都到齊後，每位玩家都必須按下自己手機畫面中的「開始打牌」。



    接著每位玩家依序抽牌決定座位順序。



    抽完座位後，就正式開打了！在名字的部份標示紫色底，代表目前輪到的玩家。當輪到自己時，就可以把花牌丟出去，補牌進來。



    當有玩家開始打牌後，右側就會出現動作選項，什麼都不做的話就要按下「過」，當可槓、可碰、可吃時，相關的按鈕就會亮燈。因為不會自動判斷是否胡牌，所以任何時候你都可以按下「胡」，但請小心別詐胡了。



    當牌局結束後，需自行計算台數以及金額，然後賠的一方需點擊自己右側的「＄」按鈕，輸入金額，然後點擊計算器上方的名稱選擇要賠給的對象後，按下「✓」就會自動增減玩家的籌碼金額。

    最後更新：06-10, 2021 上午 11:53

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