各縣巿 COVID-19 疫苗剩餘數、接種率，視覺化圖表一目了然！

這陣子大家最關心的除了每天的確診、死亡數之外，疫苗接種的相關訊息也是大眾所關注的重點，如果想要了解每個縣巿的疫苗剩餘數量、接種率，，

可到國研院國情中心所建置的「COVID-19 全球即時疫情地圖」來查看。

「COVID-19 全球即時疫情地圖」有提供蠻完整的全球及台灣疫情資訊，包含累積確診、死亡數、全台疫苗接種人次，各縣巿本土病例分佈、各縣巿配送疫苗剩餘量等，大多使用容易觀看的圖表來呈現，方便民眾做查詢。

其中「各縣巿配送疫苗剩餘量」的部份，使用類似水庫水量動畫圖來呈現各縣巿疫苗的剩餘量，讓人一眼就能了解哪些縣巿已施打完畢，而哪些縣巿仍有多少百分比的疫苗尚未完成施打。

若想要進一步了解，在網站上也有提供更詳細的報表，可查看全台各縣巿累計的接種人數、接種率等資訊，目前施打的對象以一～三類人員為主，待之後疫苗陸續到位後，會再接著開放其它類別的人員來進行接種，行政院的「疫苗接種預約平台」預計在六月中上線，到時就可以參考此網站做為預約的參考囉！

網頁畫面：

在首頁頂端就可以查看到全球及台灣的確診數，以及全台的疫苗接種人次。





往下滑動網頁可看到更多詳細的數據資訊。





其中可看到「各縣巿配送疫苗剩餘量」點入右側的「MORE」即可查看全台各縣巿的數據。





以類似水庫水量動畫圖的方式呈現，更加一目了然！點擊的紅字連結，就可以查看更多詳細的圖表數據。