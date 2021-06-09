Paper Mingle 介面超擬真的紙工藝合併遊戲（iPhone, Android）

       

「Paper Mingle」是一款玩法近似 2048 的合併遊戲，不過在這款遊戲中合併的主角不是數字，而是一塊塊有著不同造型的紙質方磚，，

只要將兩個相同的紙磚合併就能進行升級，達成關卡的目標即可過關。

遊戲從一開始的歡迎畫面、關卡地圖到關卡場景，全都是由超級擬真的紙工藝所組成，看起來相當有真實感，在視覺上帶來一種新鮮有趣的感受，過關時的畫面更像是打包了一個禮物盒一樣，看起來十分的華麗唷！

每個關卡都有特定的過關目標，有些是需合併出指定的造型紙磚，有些則是要求累積到一定的分數，而無論關卡的目標是什麼，玩家都必須在限定的步數內完成，只要在步數內過關就能獲得 1~3 顆星的獎勵，若挑戰失敗則會失去一條命，但別擔心！30 分鐘就會自動補回了。

遊戲搭配多種不同的音樂，玩起來輕鬆又能動動腦，喜歡此類遊戲的朋友，可以一起來試試哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Paper Mingle
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：ArtSense Games Ltd
  • 官方網站：https://www.artsensegames.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
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    遊戲畫面：

    開啟遊戲後就可以看到美麗的擬真紙工藝介面，按下「Play」即可進入關卡地圖。關卡地圖也超級吸睛的，讓人很想研究這個大桌面上到底放了哪些東西。欣賞完畢後，就點擊最下方的第一關開始挑戰吧！



    接著會進行簡單的玩法教學，每回滑動時，遊戲盤上的所有紙磚都會一起移動，相同的紙磚靠在一起時，就可以合併升級。



    每個關卡都有指定的過關目標，以第一關來說，就是要在 40 步內合併出指定的造型紙磚。



    當達成過關目標時，就會將剩餘的步數轉換成分數，並用來評定可以獲得的星數。過關畫面的禮物盒很美吧！



    有些關卡的目標是「分數」，必須達指定分數才可過關。而隨著遊戲的進行，還會陸續的解鎖加速器，可在遊戲當中幫助玩家更容易過關哦！



    在遊戲中還有機會可以開禮物盒，裡頭可以獲得一些金幣或是其它的獎勵，金幣可在步數用盡時拿來購買額外的步數唷！

    最後更新：06-09, 2021 上午 10:24

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