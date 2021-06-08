「Couple Widget」可放置在桌面的＂愛的日子＂計算器（iPhone, iPad）
「Couple Widget」是一款專屬情侶的＂愛的日子＂計算器，只要輸入兩人在一起的日子，它就會自動計算出在一起的總天數，，
除了可以在主程式中查看使用外，它也有提供桌面小工具可以使用，大、中、小三種尺寸可任意選用，而且每一個小工具都可以設定不同的背景圖、字型、小圖示，還可修改文字顏色等，放置在桌面隨時都能查看。
另外，還有一個是可以顯示倒數計時至另一半生日的小工具，如果擔心自己會忘記對方生日的話，就可以選用這款小工具到桌面上提醒自己。無論是程式的介面還是小工具的樣式，看起來都很舒適，有需要的朋友可以參考看看哦！
▇ 軟體小檔案 ▇
軟體名稱：Couple Widget 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：QUANG VU MINH 官方網站：https://couple-widget.web.app/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 13.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Couple Widget」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
操作畫面：
初次使用需先填入兩人在一起的日子，點擊「你的周年紀念日」就可以喚出下方的滾輪日期選單。
接著可以放入兩人的照片、填入名字、生日與性別後，按下按鈕即可完成設定。
在下方可切換到「日曆」，點擊特定日期就可以添加活動，在日曆上特別的日子會標示紅點，可寫下一些慶祝計劃或是記錄當天的心情，支援放置照片哦！
在下方切換到「□」可看到三種尺寸的小工具，點擊後可選擇「編輯小部件」。
小工具可以自訂背景，單色、漸變色或照片，照片的部份內建有多款不錯的情境圖可選擇，也可以從自己的相簿中選用照片，下方還有多種字型、文字顏色、心圖標等項目可自訂。
接著到桌面長按進入編輯模式後，點擊左上角的「+」選擇「Couple Widget」。
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找到想要的小工具尺寸後，就可以「加入小工具」。之後在桌面就能隨時看到兩人交往的天數囉！除了做為交往天數的紀錄外，也可以改成結婚的天數紀錄哦！