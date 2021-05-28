「One Shutter」專屬於你的照片日記，為在家的日子留些紀錄吧！（iPhone, iPad）

       

如果感覺到日子一成不變，就每天拍照張，為生活添加一點儀式感吧！每天留下一個值得紀念的畫面，，

無論是拍小孩、寵物、小盆栽、自拍，或是其它任何對自己有意義、感興趣的畫面都可以。

但若只是單純的拍照，好像還是少了那麼點感覺對吧！其實只要搭配像「One Shutter」這樣的照片日記 App，感受就會大大不同！它是一個專屬於個人的照片日記，不需註冊帳號，也沒有繁雜的社群功能，每天就只收藏一張照片，讓你可以花點心思挑選一張最珍貴的。

在貼上照片之前，可以幫照片加上標籤、寫上標題，標題列最多可顯示 17 個中文字，所以你也可以加上一些簡單的描述唷！為了拍照記錄，就會更注意生活周遭的點點滴滴，也許會發現生活中，其實還有很多值得好好欣賞的人事物，在家防疫的日子就會更加有趣哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：One Shutter
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：masayoshi onuki
  • 官方網站：https://re-engines.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 13.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「One Shutter」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    初次開啟程式會有簡單的介紹，看完後就可以進入主畫面，點擊「POST」或是下方的「相機」就可以拍照，也可以點擊快門左側進入相簿選取照片。



    照片只接受 1:1 的正方形比例，所以若選擇相簿的照片就需再經過裁切。接著就可以幫照片加入標籤，在標籤編輯畫面（右圖），點擊「close」即可退回上一層。標題的部份最多可顯示 17 個中文字，超過的部份會以「…」取代。



    都填寫完畢後，按下「POST」會彈出視窗說明，提醒你每天只能 PO 一張照片，以及標籤、標題都確定不再修改後，按下「OK」即可送出。



    所有的照片日記都會列在首頁上，點擊右上角的「日曆」則可切換為日曆模式，可一覽所有的照片。再次點擊右上角的圖示即可切換回列表模式。



    在列表照片的左下角還可以點擊「❤」將照片加入最愛，就可以在下方切換到「❤」查看所有被加入最愛的照片囉！點擊標籤的話，則可以看到所有相同標籤的照片。



    切換到設定畫面，這邊可以設定提醒時間，不過老實說我看不太明白它時間的選項是什麼意思，猜測是要在哪個整點提醒吧！如果有朋友知道的話，再麻煩分享一下囉！

    最後更新：05-28, 2021 下午 4:44

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。