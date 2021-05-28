「JS IMAGE CARVER」有趣的圖片大小調整工具，可感知圖片內容、減少變形與扭曲！

要將大圖縮小成特定的尺寸，通常都是使用修圖軟體或一些看圖軟體，整張圖片直接縮小，，

但這樣的做法會讓原本圖片中的景物都一起縮小，許多細節就都看不到了，如果不是等比縮小又回出現變形或扭曲的狀況，最後只能退而求其次的，只擷取圖片部份的區塊。

如果想要盡可能的保留景物的原狀，但又不想要有變形或扭曲的狀況，可到「JS IMAGE CARVER」來試試！它可以在調整圖片大小的同時，又儘可能的保留圖片的原樣，透過 Seam Carving 演算法，感知圖片內容的分佈，找出適合縮放的空間來進行圖片尺寸的調整。

處理後的圖片尺寸縮小了，但其中的影像卻可保留原來的樣子與分佈，感覺相當有趣，如果圖片中有可以捨去的物件，還能手動選圈起來，在某些條件下處理的效果會更佳。不過這個縮圖的方式大概只適用在景物照上，包含人物的話就不太適合了，因為人物會有比較明顯的變形狀況，有興趣的朋友可以來試試看。

網站名稱：JS IMAGE CARVER 網站網址：https://trekhleb.dev/js-image-carver/

操作畫面：

開啟網站後，可看到範例圖片，如果想先看一下它的效果，可直接點擊「RESIZE」。或是點擊「CHOOSE IMAGE」選取其它自己的圖片來縮圖。





在上方可設置長與寬要縮小的百分比，設定好後，就可以按下「RESIZE」。





接著圖片上就會開始出現一些閃電條紋，代表該位置正在進行縮圖的動作。





寬度調整完畢，就會再調整高度，整個過程需要數秒的時間。





調整後，可與原圖做比較，直接在圖片上使用滑鼠右鍵點擊選擇「另存圖片」即可保存到電腦中。





若圖片中有可移除的部份，可直接使用滑鼠塗抹圈選後，再進行縮圖動作。點擊圖片右下角的按鈕可清除標記。





標記後再執行縮圖，就會將剛剛標記的部份去除，不過這還是得視圖片內容的狀況使用，像下圖左右兩側的顏色有差異，就很容易看出破綻。