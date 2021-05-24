「Skribbl」手繪 PNG 插圖免費下載！無須標註來源可商用！

「Skribbl」是一個永遠提供免費手繪插圖的網站，目前已收錄了 27 位創作者的插圖作品，每位創作者提供的插圖張數在 3~12 張之間，，

畫風、主題都不同，但都以單色線條手繪為主，只要輸入 Email 就能直接將單一創作者的作品打包下載回來使用。

插圖的主題很豐富，包含咖啡、旅行、動物、園藝、音樂、社交網路、手勢、在家工作、運動……等，所有的插圖無論是個人使用或商業用途皆可，無須標註來源，不過免費下載的部份以 PNG 格式為主，另外也有提供付費購買 SVG 向量圖檔的管道，其收入的半數將會捐贈用於資助免費的藝術教育計劃唷！

網頁畫面：

開啟網頁後，可點擊「Browse」或直接將網頁往下滑，就可以看到目前所有可以下載的插畫主題包。點擊「Preview」即可進入查看創作者的相關介紹以及插圖列表。









左側是插畫的相關資訊，右側則是創作者的簡介，如果喜歡他的畫風，下方也有提供他個人的社群連結唷！往下滑可看到插圖列表，點擊「Download Free Illstrations」即可直接跳到下載圖檔的位置。









輸入 Email 之後，按下「Download」就可以將插圖的壓縮檔下載到電腦中使用了。