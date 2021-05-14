睡前還皺著眉頭嗎？跟著「deFrown」閉上眼玩個放鬆的小遊戲（iPhone, iPad）

最近無論是因為疫情的變化或是生活上的種種壓力，許多朋友的心情想必多少都會受到影響，無形的壓力讓人喘不過氣，，

甚至一整天到了睡前都還皺著眉頭而不自知，如果想要放鬆但又不知道該怎麼做的話，可以來試試「deFrown」這款程式。

「deFrown」是一款透過捕捉光線變化來達到舒緩效果的 App，開發者提到捕捉亮度變化的能力與眼睛周圍肌肉及血管的放鬆有關，若可以捕捉到越多，就能獲得更深度的放鬆。

它的操作方式很簡單，適合在睡前使用，首先必須關閉房間的燈光，讓環境越暗越好，然後啟動 App 後，閉上眼睛，將螢幕放在眼睛前方，啟動後螢幕每隔 3 秒就會變暗一次，如果有感覺到亮度的變化，就點擊螢幕，直到螢幕完全變黑後就可以查看結果。

試用時不確定是本來就很想睡，還是因為太集中注意閉上眼睛感受光線的變化，到最後真的就快要睡著了，捕捉亮度變化什麼的，就等睡醒了再說吧！從來沒想過會被一款手機 App 被強迫閉上眼睛，真的是太妙的經驗了，如果你感到壓力很大或是睡不著的時候，不妨來試試，就算沒有因此睡著也可以透過捕捉亮度變化而達到放鬆的效果唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：deFrown 軟體語言：英文,韓文 開發人員：Kyuchul Lee 官方網站：https://zendocdev.blogspot.com/2021/02/defrown.html 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 12.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

開啟程式後，可向左滑閱讀相關的說明，或是按「START」直接開始。





準備好環境後，閉上眼睛，然後點擊螢幕準備開始。只要有感覺到螢幕光線的變化就點擊螢幕一下。





每隔 3 秒會變暗一次。





最後變成全黑時，就會結束。點擊「Check RESULT」即可看到捕捉的結果，我第一次抓到了 25 個。不過若是連網使用的話，要注意！點擊「Check RESULT」時通常會先彈出有聲音的廣告，不要被嚇到了。