GTA Radio 俠盜獵車手與音樂電台的完美結合

       

GTA 是電玩遊戲《俠盜獵車手》（Grand Theft Auto）的簡稱，是一款動作冒險遊戲，第一代在 1997 年時面世，，

後來陸續的推出系列遊戲，目前是停留在 2013 年的第五代，這款遊戲我個人是沒玩過，但相信許多朋友都有在各種不同的平台上玩過這款遊戲吧！

「GTA Radio」就是將 GTA 電玩遊戲畫面結合音樂電台的線上電台播放器，網頁畫面設計的十分復古，以一台老舊電視機做為主視覺，在電視裡則不停播放著 GTA 的遊戲畫面。

以 GTA 遊戲為分類，共有 5 款遊戲畫面可以選擇，而每一款遊戲畫面都有數個不同的音樂電台可搭配一起播放，電台的類型也很多元，有古典的、Hip Hop、重金屬、爵士、流行音樂、民謠等，也有談話性的電台可以選擇，不過皆以國外的電台為主。

有趣的是這些音樂電台所播放的音樂與遊戲畫面意外的搭，隨著遊戲中的駕駛視角一邊聽音樂真的蠻妙的，玩過這款遊戲的朋友應該會更有感覺哦！

 
  • 網站名稱：GTA Radio
  • 網站網址：https://gtaradio.co/
    •  

    網站畫面：

    打開網站後，就可以在畫面中間的電視機裡看到不停播放的遊戲畫面。



    點擊左上角的下拉選單，可切換不同的遊戲畫面。



    點擊左下角的下拉選單則可以選擇喜歡的音樂電台，每個電台下方都有標示它的音樂類型。每款遊戲畫面可以選擇的電台都不同哦！



    在下方有簡單的播放控制器可使用，可切換上下一個電台或是快進、快退，也可以調整音量。

    最後更新：05-11, 2021 下午 12:01

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