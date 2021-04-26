在家就能跟 Hello Kitty、布丁狗合照！Google 搜尋「AR 預覽功能」新角色上線囉！

       

之前就曾與大家分享過 Google 搜尋所推出的 AR 動物預覽功能，只要搜尋動物名稱，就可以透過 3D 模式檢視功能實際感受動物們的體型大小以及聽到牠們的叫聲，，

還能更進一步的滿足與各種野生動物合照的願望。

現在除了原本的動物外，還加入了一些新角色，包含三麗鷗的 Hello Kitty、布丁狗、雙星仙子、小麥粉精靈外，還有日本動畫超人力霸王、鋼彈中的幾個要角，以及小精靈、太鼓達人等 14 個角色。只要搜尋其中一個角色名稱，就可以切換看到所有支援 AR 預覽的角色。

透過 3D 模式檢視就能將所選的角色經由手機鏡頭結合到周圍的空間中，實際感受角色的大小，而且它們不僅會活靈活現的動來動去外，還會說話或是發出各種聲響，要是家裡有喜歡這些角色的小朋友們，一定會 High 翻天唷！有興趣的朋友快一起來試試看！

不過一樣手機本身必須支援 AR 功能才可使用，iPhone 使用者則需另外下載「Google App」，就能一起享受召喚這些動漫角色的樂趣了！

使用方法：

第1步 Android 手機開啟 Google Chrome 瀏覽器，iPhone 開啟 Google App，在搜尋欄中輸入「Hello Kitty」或其它的角色名稱，在搜尋結果中就可以看到「透過 3D 模式檢視」的按鈕，點下去後再點擊「在你的空間中檢視」。



第2步 接著將手機鏡頭水平對著一個平面，然後緩慢的畫圈移動。接著就可以看到角色出現在畫面中，還能「查看實際大小」唷！另外別忘了調高音量，就能聽到它們說話或發出的聲音。



第3步 將下方的選單展開，在「相關模型」中就可以看到其它支援的角色，點擊就可以切換查看哦！



第4步 點擊下方的「○」就能拍照。

最後更新：04-26, 2021 下午 4:52

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