要多花俏都可以！「QRUI」自訂程度超高的 QR Code 製作工具（Android, 網頁版）

QR Code 的應用相當廣泛，除了各種的商業使用外，也可以製作個人的數位名片，，

能放入的資訊種類越來越多，如果你也需要自行製作 QR Code 的話，除了有很多的 線上工具 可以使用外，手機上也有蠻有多 App 可以選擇。

本篇要介紹的「QRUI」就是一款可以自製 QR Code 的工具 App，有提供 Android 版本與網頁版本，可以放入的內容包含文字、URL、電話、Email、地點、Wifi、VCARD、日曆事件以及各種的社群等資訊，而且提供的外觀樣式相當多，想要多花俏都沒問題，自訂程度超級高！

除了有 12 款的預設模版可以選擇外，也可以逐一的設定條碼主體以及定位標記的內、外部圖形樣式，都有數十種的圖形可以選擇，甚至還可以將三個定位標記設置成不同的圖案。

另外背景顏色與條碼的顏色、邊框粗細等項目也都可以自訂，有需要的話還能在正中心的位置加入一張 Logo 圖片，讓你的 QR Code 更有獨特性，有需要的朋友可以試試。

軟體名稱：QRUI 軟體語言：英文 相關連結 ：Android 版本、網頁版本

Android 版本操作畫面：

開啟程式後，點擊「GET STARTED」再點擊右下角的「＋」即可開始製作 QR Code。





選擇要放置的內容類型後，輸入相關資訊，再點擊「NEXT」。





程式就會自動套用最基本的模版，在「Template」裡有十多種的模版可以選用。





如果模版滿足不了你，可以切換到「Shape」逐一的調整 Body 主體以及定位標記的內、外部圖形。





三個定位標記的內、外部圖形還可以各別選擇不同的樣式。





「Custom」中可設置背景、條碼的顏色、與邊緣的距離、邊框的顏色與粗細、圓角等。









最後是「Logo」的部份，可拍照或從相簿選取要使用的圖片，就可以加入 QR Code 的正中央，還可以調整尺寸、加入邊框、圓角、透明度等項目。





點擊「SAVE」即可將所有的設定保存下來，點擊清單上的項目可再次編輯，長按則可開啟 QR Code。





開啟 QR Code 後，下方就可以選擇下載保存或分享。不過測試時，選擇下載保存並無法真正儲存到相簿中，但可透過分享方式傳送到其它的地方（ex. Google 相簿）再取出使用。