[限時免費] Pushups AR 伏地挺身訓練器，可自訂目標、訓練次數！（iPhone, iPad）

       

Push Up 伏地挺身是一種不需要任何的器材，在任何地方都可以操作的運動，主要可以訓練到胸部及手臂等部位的肌肉，，

不過只是單純反覆的做著伏地挺身，大概會越做越無趣，漸漸的就會開始發懶而放棄。

「Pushups AR」是一款伏地挺身的輔助訓練器，透過前鏡頭可以在你運動的時候，一邊幫你計算執行的次數，還可以設定每天的訓練次數與每次要達成的目標數，在達成時會播放音效提醒。

整個程式的功能蠻簡單的，沒有一般運動 App 會有的統計功能，只有開始與結束兩個按鈕，不過次數偵測的很準確，適合喜歡極簡風格的朋友來使用。不過由於會需要使用人臉辨識功能，所以僅支援 iPhone X 以上、iPad Pro 第三代以上的裝置使用。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Pushups AR
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Jayden Irwin
  • 官方網站：https://www.jaydenirwin.com/pushupsar/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 13.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Pushups AR」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    打開程式時就會預設在計數模式，可先點擊右上角的「齒輪」設定每次運動的目標次數以及每日的訓練次數。



    在開始運動時，將手機擺放在地上，並且將鏡頭對著臉，然後開始做伏地挺身。隨著運動時臉部接近拉遠，程式就會自動計數。



    當達成目標次數後，就會發出音效並在上方打勾，達成後可繼續做，也可以點擊下方的「Complete」停止計數。下回點擊「Start」就可以再次計數。

    最後更新：04-20, 2021 下午 2:51

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