FLAT ICON DESIGN 超有質感的日系扁平化圖標素材網站，免費下載可商用！

       

「FLAT ICON DESIGN」是一個專門提供扁平化圖標素材的網站，圖量大約近 500 張，雖然數量不多，，

不過設計的風格都十分的簡約、可愛，質感也都相當不錯。站長將圖片大致上分為電腦商務、生活用品、活動娛樂、保健烹飪、交通地圖等六大類別，也可以使用英文或日文關鍵字來搜尋，可更精準的找到需要的素材類型。

每一張圖片都有提供 Ai、EPS 以及 JPEG、PNG 與 SVG 圖檔格式，若選擇後面三種格式，還可在網站上先選擇好喜歡的配色、是否要去背或加入陰影，還有多種不同的尺寸可以選擇。

可直接下載不需註冊帳號或輸入驗證碼，所有的圖片都可免費使用於個人或商業用途，也無須標註來源，無論是用來製作 App、網站設計或是 PPT 簡報等皆很適合唷！

 
  • 網站名稱：FLAT ICON DESIGN
  • 網站網址：http://flat-icon-design.com/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁就可以在下方直接看到圖標素材列表，可在上方的搜尋欄使用英文或日文關鍵字來快速搜尋，也可以透過分類來查找需要的圖標類型，看不懂日文的話，別忘了網頁翻譯功能很好用哦！



    點入喜歡的圖標素材即可看到它的各種配色組合，在下方可選擇想要下載的圖檔格式。



    如果是想要下載 JPEG、PNG 或 SVG 格式的話，就可以先在網站上選擇想要的尺寸、配色、是否要去背或是加入陰影等，然後再點擊下方的按鈕就能將圖片下載回來。

    最後更新：04-10, 2021 上午 11:32

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