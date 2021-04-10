「Progressbar95」模擬歷代 Windows 系統，超有趣的進度條填充遊戲！（iPhone, Android）

       

不知道你是從 Windows 的哪個版本開始接觸電腦的呢？如果你是很早期就使用電腦的朋友，玩起「Progressbar95」肯定會有許多的回憶湧上心頭！它是一款以歷代 Windows 系統介面為主軸所設計的遊戲，遊戲中的玩法有很多種，，

不過最終都是以填滿「進度條」為目標。

從進入遊戲開始就充滿了懷舊感，開發者儘可能的還原 Windows 的系統介面，從開機畫面就加入了令人耳熟的硬碟噪音，還有像素感十足的電腦桌面圖示以及開始選單、工具列、視窗、按鈕等，透過遊戲所獲得的分數可以逐步的升級各種電腦元件，當收集到指定的元件後，就能進一步升級電腦系統，解鎖更多的遊戲。

遊戲在不同的電腦系統中各設置了多種不同的玩法，而電腦系統也有十多個版本等著玩家來升級，雖然看似一個簡單的小遊戲卻像驚喜包一樣，可以讓人不斷的發現各種有趣的地方。

除了玩遊戲外，電腦系統中還藏著各種不同的獎勵與彩蛋，有些還必須懂得 DOS 作業系統的指令才能找到唷！懷念舊時代的 Windows 系統嗎？不妨來「Progressbar95」回味一番吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Progressbar95
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Spooky House Studios UG
  • 官方網站：http://www.spookyhousestudios.com/s/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 因裝置而異
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    遊戲畫面：

    除了 PC 外，當順利升級到指定的系統版本後，就能解鎖模擬 macOS 的「Progresh」遊戲囉！點入 PC 就可以看到開機畫面了，同時也可以聽到熟悉的硬碟噪音，還有開機音效。



    點開左下角的「Begin」就可以開啟新遊戲，從 level 1 開始挑戰。



    至於玩法的部份，遊戲中都會有詳細的說明與教學。移動進度條去收集藍色方塊就能累積進度。



    收集時必須讓方塊落在進度條空白的區塊才可累積，不過方塊也不只有藍色而已，必須避免收集到黃色、桃紅色的方塊，紅色方塊更是不可以觸碰到，一收集到紅色方塊就會直接 GG。



    當進度條集滿 100% 時，就過關了。此時會依所收集的狀況來給予分數，而分數可累積升級各種不同的電腦元件。



    當收集到指定的條件後，就可以升級系統囉！有非常多的系統可以升級。



    不小心收集到紅色方塊時，就會像左圖這樣，整個發生錯誤出現藍色畫面！此時點擊「Scanprogress」就有機會可以修復問題唷！



    只要快速的點擊「Scan」，比右側的 Errors 還快達到中心的 Finish 位置，就可以獲得復活的機會。



    除了 Normal 模式外，還有各種不同的遊戲模式可以選擇，絕對讓你玩不膩哦！而且不同的電腦系統版本也會新增不同的遊戲模式。



    遊戲裡還有非常多的東西可以玩，每一個項目都可以點開來看看，另外桌面右下角的「Bin」雖然看起來是個垃圾筒，不過它可是玩家的小寵物唷！可以為你的遊戲時光帶來更多樂趣！

    最後更新：04-10, 2021 上午 10:02

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。