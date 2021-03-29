「Lungo」看似簡單卻很有挑戰性的邏輯謎題（iPhone, Android）

       

「Lungo」是一款極簡風的邏輯遊戲，共有 600 道謎題分佈在 4 種難度等級之中，遊戲的規則很簡單，，

在關卡的遊戲盤上會標示個幾個數字，以這些數字為出發點，可選擇上下左右四個方延伸畫出線段，所畫出的線段格數需與數字相符，且線段不可重疊。如果遊戲盤上有出現灰色點點，那麼這些線段就必須覆蓋這些灰點！

基本上遊戲是可以輕輕鬆鬆的玩，因為在遊戲畫面上沒有任何會賦予玩家壓力的設計，看不到計時也沒有步數的計算，但如果你真的很需要一點目標可以追求的話，其實遊戲還是有默默計時的，在過關後，就會顯示該關卡花費了多少時間唷！

而自從過了第一關知道它會計時之後，每一關我都超努力的，就是很想要用最短的時間過關！（這就是莫名的勝負慾啊～）如果在關卡中如果真的不小心卡關了，有 5 次的免費提示可以使用，如果用完了，就必須等待時間回補才可再次使用囉！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Lungo – Logic Game
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Jindrich Zak / JL Apps
  • 官方網站：https://lungo.games/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 6.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    遊戲畫面：

    遊戲在一開始就會進行教學，按下「START」後，跟著小手與說明，從數字「3」的位置向右滑動延伸 3 格，達成條件即可過關進入下一步。



    延伸的方向沒有限制，不過只能直向或橫向唷！



    當遊戲盤上有出現「灰點」時，就必須將線段覆蓋在其之上。完成教學後，就可以點擊「back to meau」回到遊戲首頁。



    在首頁就可以看到四種尺寸的遊戲盤，尺寸越大難度越高。點入就可以開始挑戰囉！



    在下方可使用退回上一步或是提示，提示用光之後必須等待時間自動補回才可再次使用。過關後就會顯示所使用的秒數。



    在首頁點擊左下角的「齒輪」可開啟設定，點擊「drak mode」可切換為深色模式哦！

    最後更新：03-29, 2021 下午 4:18

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