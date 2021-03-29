Rainyscope 四季雨聲產生器，來聽聽看不同季節的雨聲變化～

       

以往介紹過許多的環境音產生器，其中都一定會包含雨聲，而且是各種不同的雨聲，，

像是綿綿細雨、磅礡大雨、雷陣雨、森林之雨、打在屋頂或是傘面、窗台的雨……等，可以營造出各種不同的場景氛圍。

不過本篇要介紹的「Rainyscope」雨聲產生器，就不是以明確的場景來做分類，而是用「季節」，將雨聲區分為春、夏、秋、冬四季，在春天會搭配上雷聲，夏天的雨聲就很強烈，秋天的雨聽起來較內斂，而冬天則以呼嘯而過的風聲加上細雨，每個季節的雨聲都有其各自的特色哦！

網站的背景在你切換不同季節的時候，也會跟著變換，雖然都是同一個場景，但仍可以看出季節的變化，將操作按鈕都隱藏起來的話，就會像從自家的窗戶隔著玻璃看出去的感覺，還會有雨滴從玻璃上緩緩滑落，相當有氣氛。

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而除了四季的雨聲外，網站還有提供一個蟲嗚鳥叫的選項，可以在你暫時聽膩了雨聲的時候換個口味唷！

 
  • 網站名稱：Rainyscope
  • 網站網址：https://rainyscope.com/index.html
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，可直接在畫面中間選擇想要聽的季節雨聲。其中「Canicule」就是只有蟲嗚鳥叫的環境音，而最後一個「Cafe」則是會轉跳到開發者的另一個咖啡店環境音網站



    切換不同的季節，背景也會跟著變化哦！



    點擊右上角的「timer」可開啟 1 小時的播放定時器，時間無法自訂。「hide ui」則可隱藏按鈕，欣賞更完整的畫面。

    最後更新：03-29, 2021 下午 3:19

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