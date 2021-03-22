Merge Mansion 合併收集工具，將神祕花園老宅大翻新！（iPhone, Android）

不知道大家是否也對合併類的遊戲無法抵擋呢？我個人是超級喜歡的，目前有兩款持續在玩的合併遊戲，一款是之前介紹過的「童話併國」，，

另一款則是「Merge Dragons!」，因為不是時間管理大師，所以經常玩的手遊不能太多個，不然人生中就會只剩下玩這些手遊了！但沒想到又讓我遇上了「Merge Mansion」，我只好將時間再分給它一點了！A__A

每款合併遊戲的主軸雖然都是合併物品，不過在玩法上還是都有各自不同的特色唷！「Merge Mansion」的部份就是透過兩兩合併來取得各種不同的工具或是零件，然後利用這些工具來將一座神祕的老宅進行翻新。

工具的合併也有分為多種層級，基本上不追求合併到最高等級，而是以取得目前所需要的工具、物品為目的，當然其中也會有一些像是錢幣、寶石或是體力球等，就可以保留合併到最高等級以獲得更多的金額或數量。

玩家在遊戲中扮演的是老奶奶的孫女 Maddie，透過幫助老奶奶將老宅翻新來推動更多的劇情，不過很可惜的是目前遊戲只有英文版本，許多玩家都在敲碗可以有中文版，希望開發者有聽見啊～～這樣就能讓更多華語玩家更深入了解遊戲的劇情了。

另外也有蠻多人反應體力值過少，或是等待工具箱回補的時間過長等問題，我個人是覺得沒體力或是各種等待的時間都可以剛好拿來休息或是玩其它的遊戲（摀嘴），很不錯啊！這部份大家就請各自衡量囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Merge Mansion 軟體語言：英文 開發人員：Metacore Games Oy 官方網站：https://metacoregames.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 6.0 以上版本 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲一開始就展開了劇情，奶奶將孫女 Maddie 叫了回來，想要將神祕的花園老宅交給她。中間還有一大段的劇情，大家遊戲時就可以看到了，總之，她打開了那扇神祕的門，進入了門後的世界。





隱藏在門後多年的老宅，果然是凌亂不堪，這邊就得靠玩家合併取得各種的工具，來幫老宅一點一滴的整修翻新囉！依照引導點入工具屋，將兩個相同圖案的工具箱進行合併。





一直合併到出現「閃電」圖案的工具箱後，就可以點擊取得各種不同的工具。





將工具兩兩合併，直到出現所需的工具後，再返回老宅。





在老宅中會有許多修整翻新的任務，點擊「星星」就可以看到所需的工具，按下「Complete」就可以完成任務了。





在右下角可以看到任務清單，這邊就可以查看目前還缺少的工具或物品，然後再繼續到工具屋去合併出需要的東西。





在工具屋裡，有些東西點完需要花時間等待才可以繼續點擊，像左圖的工具箱，點擊後上方就可以看到，可使用「寶石」來加速哦！另外，還有一些寶箱是需要花時間打開的，如右圖的寶箱，就需要 3 分鐘的時間。





如果不知道需要的工具或物品從哪裡產出的，可在任務清單中點擊「i」就能看到它們的層級關係圖。





在工具屋中點選項目後，也可以在上方的「i」中查看其層級關係圖。在工具屋中除了可以合併工具外，也會有機會合併到其它的物品，像是升等的星星、體力球或是金幣、種子包等，各式各樣的物品合併，喜歡合併類遊戲的朋友，一定要來試試哦！