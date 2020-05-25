「童話併國」結合經典童話故事角色的趣味物品合併遊戲（iPhone, Android）

我們都聽過睡美人、灰姑娘、穿靴子的貓、彼得潘、小美人魚……等童話故事，但你有玩過與這些經典故事角色相關的遊戲嗎？在「童話併國」裡，你將能遇見這些故事中的主角，，

並在這個新的童話世界裡，享受物品合併、收集的樂趣！

「童話併國」是一款物品合併遊戲，透過拖曳合併三個以上相同物品就能進行配對升級，取得最高等級的收藏品就能解鎖相關的童話角色，例如收集到最高等級的「靴子」，就能解鎖「鞋貓」角色。有些物品在合併後則可製作成更多華麗的物件，像是「圓木」在多階合併後，最終可以產出「豪宅」呢！

另外也有一些是屬於「食材」無法合併的，像是從樹上掉下來的「糖果」或是麥田裡長出來的「金黃小麥」，全都是要來滿足童話人物所要求的「訂單」，滿足訂單需求就能獲得更多額外的獎勵。

各種材料的來源、物品的建造可能都會需要「地精」的幫忙，但牠們的體力有限，有時候砍一顆樹可能就會用完，需待時間自動恢復，這大概是目前較多玩家在意的地方，不過仍然可以透過像是「摸彩」的機會來取得更多的體力值。

遊戲裡的玩法相當多元，一開始玩可能會需要摸索一番，不過跟著「任務」的引導，相信很快就能跟上腳步。總體來說是需要一些耐心的，但合併遊戲就是有種魔力，讓人很想繼續玩下去，如果你也愛這一味，不妨一起加入這個充滿童話元素的遊戲世界吧！

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▇ 軟體小檔案 ▇

 

遊戲畫面：

初次玩的朋友們，可以跟著遊戲教學一步步熟悉操作方式與玩法。不過有一點想說的是遊戲的操控稍嫌不夠靈敏，手指想拖曳到的地方，有時會有一格之差，不知日後是否會有更新調整，大家在操作時可以注意一下囉！

 

在遊戲中大部份的區塊都被迷霧籠罩，需使用「魔法棒」才能清除，而「魔法棒」需靠完成人物角色要求的「訂單」來獲得，在遊戲裡每個項目可說是環環相扣呢！

 

有時候需要「地精」的幫忙，像是砍樹、建房子等，不過要注意的是牠們的體力有限，人數也是。

 

在右側的「收藏品」清單中，可以看到目前已取得或合併出的物品，並可查詢物品的階層。

 

另外，在左側有一些「任務」等著你，如果不知道目前該做什麼，可以來查看一下任務清單，點擊「尋找」就能知道該從哪裡著手了。

 

有時候打開遊戲發呆一下，空中會飄來發光的小圓點，點擊就能隨機獲得各種物品唷！遊戲裡還有許多的內容，無法全部一一介紹出來，就留給大家親自來體驗了。

 

最後更新：05-25, 2020 下午 5:13

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