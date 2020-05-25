「Gallery AR」只要一面牆就能變成美術館，隨時欣賞知名藝術品！（iPhone, iPad）
「Gallery AR」是一個可以讓使用者隨時隨地欣賞知名藝術品的 AR 程式，只需要一面牆，就能立即將周圍環境變成美術館，，
內容來源為芝加哥藝術博物館（The Art Institute of Chicago），在 2018 年發佈到公眾領域（The Public Domain）的 5 萬多件藝術作品圖片，出現的藝術品是隨機的，除了可享受近距離欣賞的樂趣外，也提供詳細的作品介紹（英文），若有興趣的話，還可進一步點擊連結開啟博物館的網頁查看更多相關的資訊。
藝術品的數量定期都會有更新，對於喜歡欣賞藝術的朋友來說，是一個相當值得下載的程式哦！
繼續閱讀
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Gallery AR
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Ken-Jung Lee
- 官方網站：https://twitter.com/galleryarapp
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 13.0 以上
- 網路需求：必須連接網路使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Gallery AR」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
使用方法：
第1步 開啟程式後，垂直手機並在一面牆前緩慢移動，直到畫面上出現如右圖的「白框」，點擊就能放置畫框。
第2步 放置畫框後，就會隨機展示一幅畫作或藝術品，可走近欣賞更多細節。
第3步 點擊畫作可展開介紹文字，點擊最下方的「Link」即可連結開啟博物館的作品主頁，查看更多資訊。
第4步 點擊右下角的選單鈕，「Reset」可重設畫框位置，「Shuffle Paints」可隨機更換另一幅藝術作品。
，
Facebook 留言板