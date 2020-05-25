「Gallery AR」只要一面牆就能變成美術館，隨時欣賞知名藝術品！（iPhone, iPad）

「Gallery AR」是一個可以讓使用者隨時隨地欣賞知名藝術品的 AR 程式，只需要一面牆，就能立即將周圍環境變成美術館，，

在牆上隨機掛上一幅名畫或藝術作品，不需要考慮穿著、也不用特地安排假期，慵懶地坐在客廳沙發上就能輕鬆欣賞美麗的藝術品。

內容來源為芝加哥藝術博物館（The Art Institute of Chicago），在 2018 年發佈到公眾領域（The Public Domain）的 5 萬多件藝術作品圖片，出現的藝術品是隨機的，除了可享受近距離欣賞的樂趣外，也提供詳細的作品介紹（英文），若有興趣的話，還可進一步點擊連結開啟博物館的網頁查看更多相關的資訊。

藝術品的數量定期都會有更新，對於喜歡欣賞藝術的朋友來說，是一個相當值得下載的程式哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Gallery AR

Gallery AR 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Ken-Jung Lee

Ken-Jung Lee 官方網站： https://twitter.com/galleryarapp

https://twitter.com/galleryarapp 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 13.0 以上

iOS 13.0 以上 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Gallery AR」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後，垂直手機並在一面牆前緩慢移動，直到畫面上出現如右圖的「白框」，點擊就能放置畫框。

第2步 放置畫框後，就會隨機展示一幅畫作或藝術品，可走近欣賞更多細節。

第3步 點擊畫作可展開介紹文字，點擊最下方的「Link」即可連結開啟博物館的作品主頁，查看更多資訊。

第4步 點擊右下角的選單鈕，「Reset」可重設畫框位置，「Shuffle Paints」可隨機更換另一幅藝術作品。